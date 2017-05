West Bromwich kommer topp tio tack vare bättre målskillnad än West Ham, trots att deras två anfallare bara gjorde totalt tio mål.

Exit Talks - West Bromwich: "Mycket märklig säsong"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.



Olle Kannö summerar en mycket märklig säsong:



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- Jaha, var det allt?



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Mycket märklig säsong. Vi börjar uselt, gör en fruktansvärt bra vinter och avslutar sedan uselt igen. Mitt starkaste minne från denna säsong är väl egentligen att jag inte har några starka minnen alls. Vi gör en av våra bästa säsonger i Premier League och trots en avslutning med nio raka utan vinst kommer vi topp tio. Men det är utan att någonsin nå några euforiska höjder. Vi gör vad vi ska och när kontraktet är säkrat tappar vi skärpan och det blir inget mer. Och cupspelet var samma katastrof som det brukar vara nuförtiden.





Pulis har vunnit över de flesta av sina belackare, enligt Olle Kannö.



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Tony Pulis började säsongen under hård press från fansen och fram till slutet av oktober var han ett jagat byte, men han lyckades vända ”skutan” och under vintern vann han över de flesta av sina belackare. Idag är han mer eller mindre obestridd ledare i klubben, trots avslutningen på säsongen. Att komma på övre halvan i Premier League med West Bromwich Albion måste trots allt vara värt fyra trastar av fem. Oavsett hur det har sett ut.



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- För en gångs skull lyckades vi bra med nyförvärven. I alla fall de vi lyckades få in. Skulle behövt några till bara… Matt Phillips var en av ligans bästa spelare i höstas och vårt ras under våren kan i mycket spåras till hans skadefrånvaro. Allan Nyom har varit en frisk fläkt på vänsterbacken och januariförvärvet Jake Livermore spelade till sig en Engelsk landslagsplats hos oss. Rekordförvärvet Nacer Chadli har gjort det OK, men har större krav på sig. Hal Robson-Kanu har gjort det bra som billig back-up till Rondon.





Matt Phillips hämtades in från QPR och imponerade rejält.



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Måste vara Matt Phillips. En ytter med näsa för mål och assist.



Vilken spelare har överraskat mest?

- Ingen lätt fråga… Fjolårstruppen har levererat ungefär som förväntat. Foster och backlinjen, stabila, mittfältet… eeeh stabilt, och Rondon försöker. Matt Phillips kom med gott rykte, men överträffade såklart förväntningarna. Nä, den som överraskat mig mest är nog Allan Nyom. En ytterback som inte platsade i Watford. Tror att de flesta frågade sig vad vi skulle med honom till.





Saido Berahino lämnade för Stoke i januari.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Samma spelare som varit den stora besvikelsen i ett par år Saido Berahino. Talangen som hade allt, men kastade bort det.



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Förlängda kontrakt med Jonny Evans och Darren Fletcher vore en bra start. Sedan hoppas jag att vi för en gångs skull ska kunna värva spelare innan säsongen börjar. Charlie Taylor från Leeds vore t ex en bra start, men vi verkar i sedvanlig stil börja med (för) låga bud.





Nordinländaren Jonny Evans har varit West Bromwichs viktigaste försvarskugge.



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Redan förra sommaren ryktades det om att storklubbarna var intresserade av vår bästa spelare, Jonny Evans. Efter ytterligare en stabil säsong skulle jag inte bli förvånad om de rycker i honom igen. Men tvingas vi att släppa honom kommer vi behöva värva och spela in ett helt nytt mittlås. Gareth McAuley fyller 38 i december och kan inte förväntas spela varje vecka längre och vi har just släppt Jonas Olsson.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- Enkelt! Men lättare sagt än gjort. Värva en målskytt. Det är helt otroligt att vi klarat oss så bra den här säsongen med två forwards i truppen, Rondon och Robson-Kanu. (Berahino räknas inte.) Två forwards som tillsammans gjorde tio ligamål. Nä, här krävs bättring till nästa säsong.



2017-05-29

