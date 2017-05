Manuel Lanzinis fina säsong gör att många större klubbar riktar blickarna mot honom. Arne Söderlund på West Ham-redaktionen fruktar att han inte blir kvar.

Exit Talks - West Ham: "Turbulent säsong"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.



Slaven Bilic är bara 48 år. I alla fall på pappret. Men efter denna säsong som innebar anpassning till ny arena, enda storstjärnan som vägrar vara kvar och därtill en hel drös med skador så måste han fysiskt ha åldrats mer. Det blev en plats på undre halvan för detta lag som man ändå känner har potentialen att kunna göra så mycket mer. Arne Söderlund tittar tillbaka på en turbulent säsong:



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- Turbulent säsong med många skador, alltför ofta dåligt spel och en ny hemmaarena med allt det innebär.



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- När jag var på plats och såg matchen mot Swansea i början av april. En ångestmatch som vi tacksamt nog vann, vilket i förlängningen gjorde att vi höll oss kvar.





En bekant syn säsongen 2016/2017.



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Knappt godkänt.





Simone Zaza hämtades in från Juventus, men gjorde ingen glad.



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Inte speciellt bra från våra nyförvärv.



Håvard Nordtveit: Ofta skakiga och rent dåliga insatser. Har i och för sig oftast spelat i andra positioner än den defensiva mittfältsrollen som är hans bästa position. De få gånger han spelat i den positionen har han i någon enstaka match varit riktigt bra men även där mestadels ganska skakiga insatser.



Alvaro Arbeloa: Det blev 4 matcher för honom. De få gånger han spelat så har det gått dåligt för laget och honom. Det verkar också ha varit någon schism mellan honom och Slaven Bilic.



Sofiane Feghouli: Glimtvis har han visat att det finns en bra spelare i honom. Tyvärr har det varit för sällan. Kanske inte enbart hans fel eftersom laget ofta underpresterat.



Simone Zaza: Zaza brazza mandelmassa? Nä tror inte det. Fruktansvärt dåliga insatser. En sanslös deal också i hans lån där West Ham var tvugna att köpa honom efter 14-15 matcher. Vilket säkert inte hjälpte honom. Han har efter att lånat avslutades i förtid och han gick på lån till spanska liga börjat måla hyfsat regelbundet. Så det finns nog en bra spelare i honom. Tyvärr såg vi det inte i West Ham.



Robert Snodgrass: Kom i januari efter bra spel för Hull. Trodde riktigt mycket på honom men han har inte alls levererat på den nivå han borde kunnat. förhoppningsvis bättre nästa säsong.



Gökhan Töre: Bilic favoritspelare från tiden i Turkiet. Blev skadad tidigt på säsongen men i de matcher han spelade så vägde han alldeles för lätt, tappade bollen ofta. Kommer bara på en insats som var riktigt bra och det var hans assist till segermålet mot Bournemouth. Så tyvärr en besvikelse efter all hype runt honom. Tur det bara var ett lån.



Andre Ayew: Gick sönder i debuten och var borta i skada flera månader. Har ändå varit okey i sina insatser. Han var dock hämmad av sin skada ett tag efter att han kom tillbaka. Vill och hoppas se mer av honom nästa säsong.



José Fonte: Med tanke på hans ålder och prislapp när han kom i januari så har han varit mestadels en besvikelse. Skärpte till sig i slutet av säsongen och var med i laget som höll nollan i fyra av fem matcher. Är dock fortfarande tveksam till köpet av honom.



Ashley Fletcher: Har fått en del chanser, speciellt i början av säsongen eftersom det var som vanligt med alla skador vi åker på och i synnerhet på anfallare. Tycker Fletcher har visat en del som lovar mer. Han är fortfarande också väldigt ung så förhoppningsvis fortsätter han att ta steg i rätt riktning i utvecklingskurvan.



Arthur Masuaku: De första matcherna han spelade så tänkte jag att hur kunde han bli inköpt? Han var bedrövlig och visade ingen vidare speluppfattning. Blev också han långtidsskadad. Han har dock visat betydligt mer goda kunskaper när han åter började spela under sista tredjedelen. Han var riktigt bra. Tyvärr gick han sönder igen.



Jonathan Calleri: Han lånades in och skulle vara så bra att West Ham fick inte någon köpoption på honom. Han kämpar bra och gjorde en fantastisk kämpainsats för laget i vinsten mot Tottenham. I övrigt har han inte varit bra. Bara ett mål på kontot när en match återstår. Tror inte det finns något intresse att ens försöka köpa honom. Passar förmodligen bättre i en spansk klubb.



Edimilson Fernandes: Har mestadels fått agera inhoppare. Tycker han har varit det nyförvärv som mest har stått för bra insatser. Han verkar vara en mycket lovande spelare offensivt så honom ska det bli intressant att följa vidare.



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Michail Lanzini skulle jag vilja skriva. Jag väljer dock att ta med två spelare här. Michail Antonio och Manuel Lanzini. Utan deras insatser och mål hade det varit trappan ner till Champisligan. Antonio spelaren med en urkraft som varit väldigt bra offensivt. Skönt att Bilic också fattade att han ska spela offensivt och inte högerback. Lanzini den mest tekniska spelaren och med nycklar att låsa upp motståndarförsvaren. Dessa två spelare ska anses osäljbara om West Ham ska kunna spotta upp sig nästa säsong.





Obiang var en av få positiva saker med West Hams säsong.



Vilken spelare har överraskat mest?

- Pedro Obiang. Han var på väg att säljas under sommaren 2016. På grund av eller tack vare alla skador så fick han vara med och spela från start i de flesta matcherna. Fram till hans skada för ett par månader sedan så var han motorn defensivt på mittfältet och ibland också offensivt. Hoppas han kommer tillbaka i lika gott slag efter skadan.





Dimitri Payet gick från begynnande kultspelare till Judas när han plötsligt ville hem till Marseille igen.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Dimitri Payet. Vår ende världspelare som kom till West Ham sommaren 2016. Ingen världsspelare då men han gjorde en fantastisk säsong 2015-16 och ett väldigt bra EM för Frankrike. När innevarande säsong startade så såg man honom ofta rätt ointresserad och ibland uppgiven ut. Det var oftast bara i farliga frisparkslägen som man såg den Payet som det var förra säongen. Att han sedan vägrar att spela och kräver en flytt till endast Marseille var bedrövligt. Han pissade på oss fans som gett honom allt. Han hade blivit en legend och en av de riktigt stora spelarna i West Ham om han valt att fortsätta och velat spela som han kan men det ville han inte. End of story.





Pablo Zabaleta tog farväl av Man City förra helgen och skrev i veckan på för West Ham.



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Två bra anfallare, med bra hälsa så att de inte går sönder titt som tätt. En etblerad högerback var högt upp på min önskelista och att vi fick Pablo Zabaleta känns fantastiskt bra. Jag skulle gärna se en bra mittback också. För både Fonte och James Collins är rätt gamla och våra unga lovande mittbackar är för orutinerade än. Om Winston Reid eller Angelo Ogbonna går sönder så kan det bli lite tunt på mittbacksfronten. Ser gärna en mitt mittfältare av rang också. Sigurdsson i Swansea är en önskespelare.



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Att Antonio, Lanzini, Cheikhou Kouyate säljs. Hoppas att man väljer att förlänga med Adrián också.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- Se ovan om silly season. Jag hoppas att West Ham väljer att värva spelare som höjer kvaliteten och inte som förra sommaren att det blev mest kvantitet i stället. är bara 48 år. I alla fall på pappret. Men efter denna säsong som innebar anpassning till ny arena, enda storstjärnan som vägrar vara kvar och därtill en hel drös med skador så måste han fysiskt ha åldrats mer. Det blev en plats på undre halvan för detta lag som man ändå känner har potentialen att kunna göra så mycket mer.tittar tillbaka på en turbulent säsong:- Turbulent säsong med många skador, alltför ofta dåligt spel och en ny hemmaarena med allt det innebär.- När jag var på plats och såg matchen mot Swansea i början av april. En ångestmatch som vi tacksamt nog vann, vilket i förlängningen gjorde att vi höll oss kvar.En bekant syn säsongen 2016/2017.- Knappt godkänt.Simone Zaza hämtades in från Juventus, men gjorde ingen glad.- Inte speciellt bra från våra nyförvärv.Håvard Nordtveit: Ofta skakiga och rent dåliga insatser. Har i och för sig oftast spelat i andra positioner än den defensiva mittfältsrollen som är hans bästa position. De få gånger han spelat i den positionen har han i någon enstaka match varit riktigt bra men även där mestadels ganska skakiga insatser.Alvaro Arbeloa: Det blev 4 matcher för honom. De få gånger han spelat så har det gått dåligt för laget och honom. Det verkar också ha varit någon schism mellan honom och Slaven Bilic.Sofiane Feghouli: Glimtvis har han visat att det finns en bra spelare i honom. Tyvärr har det varit för sällan. Kanske inte enbart hans fel eftersom laget ofta underpresterat.Simone Zaza: Zaza brazza mandelmassa? Nä tror inte det. Fruktansvärt dåliga insatser. En sanslös deal också i hans lån där West Ham var tvugna att köpa honom efter 14-15 matcher. Vilket säkert inte hjälpte honom. Han har efter att lånat avslutades i förtid och han gick på lån till spanska liga börjat måla hyfsat regelbundet. Så det finns nog en bra spelare i honom. Tyvärr såg vi det inte i West Ham.Robert Snodgrass: Kom i januari efter bra spel för Hull. Trodde riktigt mycket på honom men han har inte alls levererat på den nivå han borde kunnat. förhoppningsvis bättre nästa säsong.Gökhan Töre: Bilic favoritspelare från tiden i Turkiet. Blev skadad tidigt på säsongen men i de matcher han spelade så vägde han alldeles för lätt, tappade bollen ofta. Kommer bara på en insats som var riktigt bra och det var hans assist till segermålet mot Bournemouth. Så tyvärr en besvikelse efter all hype runt honom. Tur det bara var ett lån.Andre Ayew: Gick sönder i debuten och var borta i skada flera månader. Har ändå varit okey i sina insatser. Han var dock hämmad av sin skada ett tag efter att han kom tillbaka. Vill och hoppas se mer av honom nästa säsong.José Fonte: Med tanke på hans ålder och prislapp när han kom i januari så har han varit mestadels en besvikelse. Skärpte till sig i slutet av säsongen och var med i laget som höll nollan i fyra av fem matcher. Är dock fortfarande tveksam till köpet av honom.Ashley Fletcher: Har fått en del chanser, speciellt i början av säsongen eftersom det var som vanligt med alla skador vi åker på och i synnerhet på anfallare. Tycker Fletcher har visat en del som lovar mer. Han är fortfarande också väldigt ung så förhoppningsvis fortsätter han att ta steg i rätt riktning i utvecklingskurvan.Arthur Masuaku: De första matcherna han spelade så tänkte jag att hur kunde han bli inköpt? Han var bedrövlig och visade ingen vidare speluppfattning. Blev också han långtidsskadad. Han har dock visat betydligt mer goda kunskaper när han åter började spela under sista tredjedelen. Han var riktigt bra. Tyvärr gick han sönder igen.Jonathan Calleri: Han lånades in och skulle vara så bra att West Ham fick inte någon köpoption på honom. Han kämpar bra och gjorde en fantastisk kämpainsats för laget i vinsten mot Tottenham. I övrigt har han inte varit bra. Bara ett mål på kontot när en match återstår. Tror inte det finns något intresse att ens försöka köpa honom. Passar förmodligen bättre i en spansk klubb.Edimilson Fernandes: Har mestadels fått agera inhoppare. Tycker han har varit det nyförvärv som mest har stått för bra insatser. Han verkar vara en mycket lovande spelare offensivt så honom ska det bli intressant att följa vidare.- Michail Lanzini skulle jag vilja skriva. Jag väljer dock att ta med två spelare här. Michail Antonio och Manuel Lanzini. Utan deras insatser och mål hade det varit trappan ner till Champisligan. Antonio spelaren med en urkraft som varit väldigt bra offensivt. Skönt att Bilic också fattade att han ska spela offensivt och inte högerback. Lanzini den mest tekniska spelaren och med nycklar att låsa upp motståndarförsvaren. Dessa två spelare ska anses osäljbara om West Ham ska kunna spotta upp sig nästa säsong.Obiang var en av få positiva saker med West Hams säsong.- Pedro Obiang. Han var på väg att säljas under sommaren 2016. På grund av eller tack vare alla skador så fick han vara med och spela från start i de flesta matcherna. Fram till hans skada för ett par månader sedan så var han motorn defensivt på mittfältet och ibland också offensivt. Hoppas han kommer tillbaka i lika gott slag efter skadan.Dimitri Payet gick från begynnande kultspelare till Judas när han plötsligt ville hem till Marseille igen.- Dimitri Payet. Vår ende världspelare som kom till West Ham sommaren 2016. Ingen världsspelare då men han gjorde en fantastisk säsong 2015-16 och ett väldigt bra EM för Frankrike. När innevarande säsong startade så såg man honom ofta rätt ointresserad och ibland uppgiven ut. Det var oftast bara i farliga frisparkslägen som man såg den Payet som det var förra säongen. Att han sedan vägrar att spela och kräver en flytt till endast Marseille var bedrövligt. Han pissade på oss fans som gett honom allt. Han hade blivit en legend och en av de riktigt stora spelarna i West Ham om han valt att fortsätta och velat spela som han kan men det ville han inte. End of story.Pablo Zabaleta tog farväl av Man City förra helgen och skrev i veckan på för West Ham.- Två bra anfallare, med bra hälsa så att de inte går sönder titt som tätt. En etblerad högerback var högt upp på min önskelista och att vi fick Pablo Zabaleta känns fantastiskt bra. Jag skulle gärna se en bra mittback också. För både Fonte och James Collins är rätt gamla och våra unga lovande mittbackar är för orutinerade än. Om Winston Reid eller Angelo Ogbonna går sönder så kan det bli lite tunt på mittbacksfronten. Ser gärna en mitt mittfältare av rang också. Sigurdsson i Swansea är en önskespelare.- Att Antonio, Lanzini, Cheikhou Kouyate säljs. Hoppas att man väljer att förlänga med Adrián också.- Se ovan om silly season. Jag hoppas att West Ham väljer att värva spelare som höjer kvaliteten och inte som förra sommaren att det blev mest kvantitet i stället.

0 KOMMENTARER 250 VISNINGAR 0 KOMMENTARER250 VISNINGAR HENRIK ÖRTENVIK

2017-05-28 21:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om England

England

2017-05-28 21:00:00

England

2017-05-28 09:00:00

England

2017-05-27 14:23:46

England

2017-05-26 15:00:00

England

2017-05-26 10:00:00

England

2017-05-25 15:20:33

England

2017-05-25 14:30:00

England

2017-05-24 10:00:00

England

2017-05-23 23:08:43

England

2017-05-23 13:00:00

ANNONS:

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Den rutinerade anfallaren får inte plats i Gareth Southgates trupp.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Det har viskats om det under dagen och under kvällen kom en nyhet på Crystal Palace hemsida som bekräftar ryktet: Sam Allardyce lämnar Crystal Palace. Och han bekräftar mer eller mindre att han ska gå i pension och fokusera på sin familj och sina barnbarn.England-redaktionen plockar ut helgens bästa spelare från Premier League.