Fjärde omgången av FA-cupen lottad

Igår kväll lottades den fjärde omgången av FA-cupen. Matcher som spelas 27-30 januari.

Fjärde omgången:

Tottenham vs WycombeDerby vs LeicesterOxford vs Birmingham/NewcastleSutton/AFC Wimbledon vs Leeds UnitedLiverpool/Plymouth vs WolvesSouhampton/Norwich vs ArsenalIpswich/Lincoln vsBrightonChelsea vs BrentfordManchester United vs WiganMillwall vs WatfordRochdale vs HuddersfieldSunderland/Burnley vs Bristol City/FleetwoodBlackburn Rovers vs Barnsley/BlackpoolFulham vs HullMiddlesbrough vs Accrington StanleyBolton/Crystal Palace vs Manchester CityLottningen gav oss inga spektakulära matcher. Tottenham, Manchester United och Chelsa fick väldigt lätt lottning. Liverpool likaså, förutsatt att de slår Plymouth i returen.Många beklagar sig över att storlagen inte tar sig an FA-cupen med stolthet längre. Tävlingen är helt enkelt mest en risk i jakten på ligaplaceringar. Men FA-cupen är fortfarande en tävling där små klubbar får möjlighet att möta jättar och få välkommet klirr i kassan. Exempelvis så räknar Plymouth med att hemmamatchen mot Liverpool är värd cirka 11 miljoner kronor. Ovärderliga pengar för en liten klubb.Och såhär reagerade spelarna i Wycombe när de såg att de lottats mot Tottenham.