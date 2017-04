Hallå där, Richard Lantto!

Richard Lantto på Manchesterredaktionen som idag är i Manchester för att se kvällsderbyt mellan de båda Manchesterlagen.

Richard Lantto, som skrivit för Cityredaktionen sedan urminnes tider, är säsongskortsinnehavare och ser fler matcher än han kan minnas. I helgen var han och såg FA-cupsemifinalen på Wembley. Efter några semesterdagar i Spanien är han nu tillbaka i England, fast då på hemmaplan i Manchester. Vi ringde upp honom precis när han skulle gå på planet.- Det är runt hundra, jag vet faktiskt inte! Jag kollade dock upp min derbystatistik och den ser ut såhär: 16 derbyn, varav två på Old Trafford. Det skulle varit 17 men jag missade den när det var ett askmoln. Jag har derbystatistiken 8-2-5. Det tar jag med mig inför ikväll!- Det här ju lite annorlunda. Normalt kommer jag dagen innan match och passar på och äter gott och roar mig en del. Det är sällan jag kommer samma dag. Väldigt sällan kvällsmatch, i alla fall när det är derbyn. Jag kan komma på Valborg för fem år sedan när det var kvällsmatch och derby och då tog vi över serieledningen. Så känslan är ändå ok, trots motgångarna som varit. Rutinen annars... det finns mycket gott att äta och se i Manchester. Sen brukar jag gå på puben några timmar innan match.- Det varierar, oftast är jag ute vid arenan. Det finns en som är enorm och lite turistig. Sen finns det en som heter The Townley som jag tenderar att gå lite mer på. Sen har de också styrt upp det lite mer utanför arenan med uterservering. Det är ju trevligt när det är varmt och soligt ute.- Jag trodde vi hade stor chans på ligaguldet, vi var kanske favorit. United höll jag inte lika högt, men det gör jag ju sällan. Men det är klart att det är en besvikelse, särskilt sedan i söndags då vi åkte ur FA-cupen som hade kunnat rädda säsongen. Men det är klart, vinner vi ikväll är det ändå ok. Då har vi slagit United i båda mötena och då känns Champions League säkrat för City. Det får man väl ta som någon form av Wengerstandard att det är det vi minst ska klara av. Egentligen vill vi ha en titel per år, men om det kommer ligaguld och cupseger nästa år så tar jag det.- Jo, man ser ju tendenser att när det är bra så är det bra! Får han bara köpa försvarare som kan försvara så... Kanske har han lärt sig att kompromissa med sina ideer. Han är ju inte korkad! Han kan ju växla. Han är envis, men inte korkad.Precis! Jag tror en del skiter i det. Men så länge det är ett sätt att vara konstruktiv - och då menar jag inte bara spela fin fotboll, men föra någonting framåt - och skapa någoting som kan leda vägen så är det ju helt klart hellre att föredra än samma gamla fotboll som United använder sig av. Sen är det klart att i slutändan handlar allt om resultat. Han kommer att få sina tre år på sig att leverera.- Det tog rätt hårt i söndags. Dessutom förlorade vi Youth FA-cupfinalen igår. Men ett derby är ett derby. Allt kan hända. Det tänder ju till oavsett hur lagen ligger i ligan. Vi har historiskt sett oftast varit underdogs, men ändå kunnat leverera. Så det kommer tända till oavsett. Det kommer att vara grym stämning. Men en förlust kan vara förödande för moralen och supportrarnas välbefinnande...- United har ju en hel del skador så jag tror att vi är starkare och det borde räcka till seger. 3-1 slutar det!