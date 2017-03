Här är Englands VM-kvaltrupp

Jermain Defoe återvänder till landslaget efter skadeproblem på anfallsfronten.

Truppen i sin hellhet:

Målvakter:

Försvarare:

Mittfältare:

Anfallare:

Matcherna som väntar för England:

Under torsdagseftermiddagen tog förbundskapten Gareth Southgate ut sin trupp till mötena mot Tyskland och Litauen. Nästa vecka börjar VM-kvalet igen och England tar emot Litauen hemma på Wembley Stadium i London. Innan dess kommer landslaget spela en träningslandskamp mot Tyskland.Det är ett landslag som får klara sig utan meriterade Wayne Rooney och anfallsstjärnan Harry Kane. Båda är borta på grund av skador.Sunderlands anfallare, Jermain Defoe, får chansen i truppen igen efter en tids frånvaro från The Three Lions. 34-årige Defoe har inte representerat det engelska landslaget sedan november 2013. Även Evertons mittfältare Ross Barkley återfinns i truppen.Truppen innehåller fyra spelare som ännu inte fått lira med England på A-lagsnivå. Dessa är Michael Keane, Michail Antonio, James Ward-Prowse och Nathan Redmond. Återstår att se om Southgate låter dessa få speltid under denna landslagssamling.Fraser Forster (Southampton)Joe Hart (Torino)Tom Heaton (Burnley)Ryan Bertrand (Southampton)Gary Cahill (Chelsea)Nathaniel Clyne (Liverpool)Phil Jones (Man Utd)Michael Keane (Burnley)Luke Shaw (Man Utd)Chris Smalling (Man Utd)John Stones (Man City)Kyle Walker (Tottenham)Dele Alli (Tottenham)Michail Antonio (West Ham)Ross Barkley (Everton)Eric Dier (Tottenham)Adam Lallana (Liverpool)Jesse Lingard (Man Utd)Jake Livermore (West Brom)Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal)Nathan Redmond (Southampton)Raheem Sterling (Man City)James Ward-Prowse (Southampton)Jermain Defoe (Sunderland)Marcus Rashford (Man Utd)Jamie Vardy (Leicester)Onsdag 22/3 Tyskland (B) 20:45 (Vänskapsmatch)Söndag 28/3 Litauen (H) 18:00 (VM-kval)