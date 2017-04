Head 2 Head: The Second City Derby

Vi riktar blickarna mot derbyt om Englands andra stad som spelas på söndagseftermiddagen. Ett bortglömt derby med två underpresterande lag som inte ens visas på TV i England.

Fakta Second City Derby

- Aston Villa mår lite sämre än förväntat sett till förhoppningarna inför säsongen men patienten har piggnat till under den kinesiske Doktor Xia. Det har ju visat sig under åren att det inte bara är att promenera tillbaka till Premier League efter att man har åkt ur men en kvalplats hade jag nog trott vore realistiskt. Nu började det med otaliga poängtapp i slutminuterna under DiMatteo och efterträdaren Bruce hade en nattsvart början på 2017 och dessa båda faktorer har gjort det omöjligt att nå lagen i toppen. Men som sagt, det känns som vi är på bättringsvägen.- Birmingham City har vaknat upp ur en mardröm som inleddes i december 2016 när vi var sjua i tabellen och ägarna helt överraskande sparkade vår manager Gary Rowett som gjort en fantastiskt jobb i två år med minimala resurser. Han ersattes av Gianfranco Zola som misslyckades totalt med bara två segrar på 24 matcher. Zola valde att avgå med tre matcher kvar och in kom, också helt överraskande, legendaren Harry Redknapp som nu ska försöka ingjuta nytt liv i en deprimerad trupp.- Ett stort antal felaktiga beslut under lång tid. I Villas fall så var det Randy Lerner som kom in och satsade men när det inte räckte ända fram till målet, som var Champions League -spel, så stängde han plånboken. Martin O´Neill försvann som en avlöning som en konsekvens av det och sedan har en sörja av felaktiga och kortsiktiga anställningar både på och utanför planen sakta men säkert sänkt oss till dagens nivå. Långsiktiga och kunniga ägare har saknats både hos City och oss skulle jag säga, vi får hoppas på att vi spelar mindre risigt med kinesiska ägare…- Vet inte, alla klubbarna är ju numera ägda av kineser och det är kanske deras förmåga att investera i nya spelare som kommer att vara utslagsgivande framöver.Höstens möte mellan lagen slutade 1-1.- Det är givetvis extra speciellt att möta just City i ett derby, arenan har varit slutsåld ett tag nu. Baggies kittlar inte alls lika mycket även om jag självklart gärna tar en vinst där också. Den här gången är det just ”bara” ett derby för Villa, vi ligger i ingenmansland tabellmässigt så det är ”bragging rights” det handlar om. För våra motståndare är läget ett helt annat eftersom de riskerar att åka ner i League One och varje poäng är värdefull. Så visst är det årets viktigaste match! En vinst vore härligt samtidigt som jag faktiskt gärna ser att City hänger kvar så vi kan slå dem nästa år också ;) Skämt åsido, vi må vara värsta konkurrenter men visst blir det en extra krydda att vi ligger i samma serie.- Kan bli, om vi tar tre poäng. I annat fall är det matcherna mot Huddersfield hemma och Bristol City borta som är årets viktigaste.Steve Bruce har på söndag chansen att skicka ner sitt gamla lag mot League One.- Så är det nog. Hade vi mött Cardiff eller Brighton på söndag så hade man givetvis sett den matchen också men en vinst mot lokalrivalen skulle vara lite plåster på såren så som säsongen ser ut.- Vi har haft våra egna problem, läs Zola, och därför inte brytt oss så mycket om hur Villa har presterat. Men vi respekterar Steve Bruce väldigt mycket, han gjorde ju så mycket bra för oss.Gary Rowett fick, till mångas förvåning, lämna Birmingham i höstas och sen dess har klubben rasat i tabellen.- Först och främst med förvåning. De gjorde det jäkligt bra under Gary Rowett och låg med i toppen innan han sparkades och ersattes av Gianfranco Zola. Ingen förstod nog logiken där och med facit i hand så är det väl ett av de sämre managerbytena i modern tid? Det är till och med så att man lider med fansen, det är inte svårt att sätta sig in i den känslan som fotbollssupporter.- Det verkar ha varit upp och ner. Ner först, men sedan upp när Steve Bruce kom in, därefter lite upp och ner.Joathan Kodjia är avstängd och missar derbyt.- Det börjar bli lite mer plats i rehab-rummet på Bodymoor nu och det är väl bara Ritchie De Laet och Birkir Bjarnarson som är helt borta från spel. Andre Green, Neil Taylor och Gabby Agbonlahor ska testas innan match. Dessutom är Jonathan Kodjia avstängd efter sin utvisning senast, det är väl det riktigt stora avbräcket.- Tyvärr är vår anfallare Clayton Donaldson borta för förmodligen resten av säsongen, så nu får vi lita på Lukas Jutkiewicz.- Det är tyvärr så att det bolag som har rättigheterna till engelsk fotboll är tämligen historielösa och inte förstår att det är en av Englands största matcher det handlar om. Mammon styr branschen och det är mer intressant att se primadonnor med dåligt balanssinne i någon obskyr match från en liga där matchläkaren måste ha erfarenhet av behandling av liggsår för att få anställning. Man jag är inte bitter… Skämt åsido, så verkar inte ens någon engelsk kanal visa matchen! Så det blir väl som vanligt det här året: En radiosändning i öronen och en sändning av någon välvillig supporter från läktaren via mobil och Facebook. Ingen Lennart Jelbe-klass på sändningen men är man supporter så är man.- Har tyvärr inte sett en enda match denna säsong eftersom kanalerna i Hongkong, där jag bor, inte visar Championship detta år. Jag lyssnar på Birminghams officiella webbaserade radioreferat av matcherna som går sent på kvällarna här.70-årige Harry Redknapp är tillbaka på tränarbänken. Blir det en Reknappeffekt i derbyt?- Statistikens makt är ju som bekant stor i England så det får vi hoppas på. Annars är det ju City som måste ta poäng, allra helst vinna, så jag skulle tro att det är bortalaget som kommer att föra matchen till en början. Redknapp är ju inte den som brukar lägga sig på försvar med sina lag direkt. Som Villa-supporter hoppas jag på en Redknapp-effekt liknande den Zola-effekt som infann sig tidigare i år… Jag hoppas givetvis på seger men en analys av våra resultat utan Kodjia ger vid handen att vi har varit väldigt beroende av honom under säsongen. Tipset blir 2-1 till Aston Villa efter mål av Scott Hogan och Jack Grealish. Grealish mål lämpligtvis framför Holte End såklart…- Vi vet att Jonathan Kodija som är Villas bäste målskytt är avstängd, men laget har Scott Hogan och man har hemmaplan. Har ingen aning om hur Harry kommer att formera laget men jag hoppas på poäng, att få tre poäng vore en fantastisk bonus.- Första mötet spelades 27 september 1879- Aston Villa har historisk fördel med 51 segrar, 29 oavgjorda och 37 förluster- Birminghams senaste ligavinst mot Villa kom 2005. Då Steve Bruce var tränare för dem.- Senaste segern för Birmingham kom i ligacupen säsongen 2010/2011 - en cup de senare vann.- Höstens möte slutade 1-1 efter övertag i spel och chanser för Birmingham hemma på St Andrew's