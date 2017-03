2017-03-26 18:00

England - Litauen



Hittar Jamie Vardy nätet på söndag kväll?

Inför England - Litauen (VM-kval)

The Three Lions går upp mot det baltiska laget på söndagskvällen.

England - Litauen

Grupp F, Wembley Stadium

Avspark: 18:00 (svensk tid)

God Save the Queen!



Hart

Keane

Stones

Gibson

Walker

Dier

Dele

Barkley

Bertrand

Lallana

Vardy

Avbytare:

2017-03-25 07:00:00

På söndagskvällen fortsätter Englands resa mot Ryssland 2018. Det är i Vladimir Putins gigantiska land det ska spelas VM-fotboll om cirka 15 månader, inte långt kvar med andra ord.Det engelska landslaget toppar grupp F på tio poäng med tre segrar och en oavgjord match på fyra matcher. Big Sam Allardyce inledde kvalresan med en 1-0-seger borta mot Slovakien. Gareth Southgate följde upp den med en 2-0-seger mot Malta innan bortakrysset mot Slovenien (0-0) och överkörningen mot Skottland (3-0) kom. En bra start för "GS" som planerar att göra lite förändringar i spelsystemet framöver.Som vanligt imponerar de tre lejonen i kvalspelet och mycket talar för att man gör ett starkt kval även denna gång. En biljett till Ryssland ligger inte i farozonen - och ser man till motståndet ska såklart England vinna gruppen. Slovakien tycker undertecknad är den största utmanaren, även om Slovenien gått bättre så här långt.Söndagens motståndare, Litauen, ligger på fjärdeplats i gruppen med fem poäng. Balterna har blandat och gett under hösten. Den enda segern så här långt kom mot Malta tre dagar efter det starka bortakrysset mot Skottland (1-1). Innan uppehållet stod landslaget för en mindre bra insats när man föll med klara siffror borta mot Slovakien (0-4).Många av spelarna i det litauiska laget spelar i den inhemska ligan och landslaget tränas av Edgaras Jankauskas. Den tidigare anfallaren har basat över landslaget sedan 2016.Englands spelare kommer bära svarta sorgeband under söndagens match för att hedra människorna som gick bort i veckans attentat på Westminster Bridge. Det kommer även hållas en tyst minut på Wembley innan matchstart. Mittfältaren Eric Dier säger följande inför mötet:- Självklart, med allt fruktansvärt som hänt, hoppas vi att fansen är respektfulla och vi kommer respektera allt på rätt sätt. Generellt är fansen fantastiska mot oss vart vi än är, stödet dem ger oss är fantastiskt, men vi önskar att det ges på rätt sätt.Senaste gången The Three Lions mötte Litauen slutade det i en 3-0-seger för England. Dessförinnan vann lejonen med 4-0 hemma på Wembley. Båda matcherna spelades i kvalspelet till EM 2016. En trygg statistik att luta sig tillbaka mot inför söndagens match där vi kan få se liknande siffror.Avspark nu på söndag 18:00 svensk tid.*** *** ***Hart - Keane, Stones, Gibson - Walker, Dier, Barkley, Bertrand - Lallana, Dele - Vardy*** *** ***The Three Lions går upp mot det baltiska laget på söndagskvällen.SvenskaFans är på plats i London för att bevaka Englands resa mot VM 2018.Förbundskapten Gareth Southgate har tagit ut sin engelska landslagstrupp.En podcast om engelsk fotboll med Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt.Kan Gareth Southgates nya idéer bli vägvinnande för The Three Lions??En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.11, här kommer veckans…Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.Tror du att du kan mycket om Premier League? Då är det dags att bevisa det!Ny panelmedlem, AFC Wimbledon och så uppladdning inför helgens Premier League.En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.10, här kommer veckans…