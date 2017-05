Inför sista omgången av The Championship

45 omgångar är spelade. På söndag klockan 13 är det avspark för den sista omgången. Vilka lag åker ur? Hur fördelas positionerna i playoffspelet? Och vilka vinner serien: Newcastle eller Brighton? Vi granskar och analyserar sista omgången.

Omgång 46

De som går upp

De som spelar Playoff

Sheffield Wednesday har 1-1 borta mot Fulham och ställs mot dem sedan på söndag. Försmak inför playoff? De har 0-2 (h) och 1-2 (b) mot Reading medan de slog Huddersfield med både 1-0 (b) och 2-0 (h).

Fulham slog Huddersfield borta med 4-1 för två veckor sedan och hemma med hela 5-0. Fulham krossade också Reading hemma med 5-0, medan de fick stryk med 0-1 borta.

Det sista möjliga scenariot är då Reading mot Huddersfield där båda lagen vann med 1-0 i sina respektive möten.

De som åker ur

7 Leeds 45 22 8 15 60-46 748 Norwich 45 19 10 16 81-69 679 Derby 45 18 12 15 53-49 6610 Brentford 45 18 10 17 74-62 6411 Preston 45 16 14 15 64-62 6212 Aston Villa 45 16 13 16 46-47 6113 Cardiff 45 16 11 18 57-61 5914 Barnsley 45 15 13 17 64-64 5815 Wolverhampton 45 15 10 20 53-58 5516 Ipswich 45 13 16 16 48-55 5517 Bristol C 45 15 9 21 60-65 5418 QPR 45 15 8 22 52-62 5319 Burton 45 13 13 19 47-59 5220 Birmingham 45 12 14 19 44-64 5021 Nottingham 45 13 9 23 59-72 48Aston Villa - BrightonNewcastle - BarnsleyNottingham - IpswichWolverhampt - PrestonNorwich - QPRSheffield W - FulhamBristol C - BirminghamBrentford - BlackburnRotherham - DerbyHuddersfield - CardiffWigan - LeedsBurton - Reading1 Brighton 45 28 8 9 73-39 922 Newcastle 45 28 7 10 82-40 91Det står sedan en tid tillbaka klart att Newcastle och Brighton spelar i Premier League nästa säsong. Det är dock inte klart vilket lag som kan titulera sig som vinnare av The Championship . Båda motståndarna har inget att spela för. Hemmamötet mellan Brighton och Aston Villa slutade 1-1. Brighton kommer från två förluster sedan de besegrade Wigan och säkrade spel i Premier League. Aston Villa har haft en tung period 1-1-3. De har dock haft motståndare som antingen slåss i botten, eller jagar playoff. Detta samtidigt som de inte har något att spela för. Newcastle ställs mot Barnsley och kommer från två raka segrar och möter ett Barnsley som inte vunnit sedan de slog Blackburn borta för en månad sedan.Vilka vinner titeln? Hur motiverande är det att bli vinnare av The Championship? Newcastle har betydligt lättare match. Så visst känns det som viss fördel för Rafa Benitez gäng.3 Reading 45 25 7 13 64-62 824 Sheffield W 45 24 9 12 59-43 815 Huddersfield 45 25 6 14 56-55 816 Fulham 45 21 14 10 83-56 77Burton - ReadingSheffield W - FulhamHuddersfield - CardiffOm inte Leeds vinner borta mot Wigan med 15 mål, samtidigt som Fulham förlorar borta mot Sheffield Wednesday står det klart att Reading, Sheffield Wednesday, Huddersfield och Fulham är klara för playoff. Det som är oklart är vilka som möter vilka. Det enda som är klart är att Fulham, som kan bli sexa som bäst möter trean. Dock är det helt öppet vilka som slutar just trea.Inget av lagen kommer att förta sig eftersom playoff börjar helgen efter. Men såhär ser statistiken ut lagen emellan.Readings tränare Jaap Stam har inför sista omgången sagt att momentum är viktigare än position. Men gissningsvis så ser nog exempelvis Fulhamfansen hellre att Reading tappar sin position och att de ställs mot Huddersfield i playoff istället.20 Birmingham 45 12 14 19 44-64 5021 Nottingham 45 13 9 23 59-72 48Nottingham - IpswichBrentford - BlackburnBristol C - BirminghamDet står klart att Rotherham och Wigan åker ur. Men tre lag kan i teorin åka ur på söndag. Birmingham, som slog ett Huddersfield som vilade tio spelare förra omgången, har dock det allra bästa läget poängmässigt med två poäng tillgodo. De ställs dock mot ett ruggigt formstarkt Bristol City med 4-1-0 de fem senaste matcherna. Det ska till riktig magi från Harry Redknapp för att de ska ta poäng. Och tar de en poäng medan de två nedanför vinner så är det nog kört med tanke på målskillnaden -20 är sämre än Nottingham (-13) och Blackburn (-14).Nottingham har tagit 37 av 48 poäng på hemmaplan och de två segrar som kommit de fem senaste omgångarna är just på hemmaplan. De möter ett Ipswich som redan är klara för spel i The Championship nästa säsong och som är ruggigt ojämna den här säsongen. Fördel Nottingham.Blackburn, hopplöst usla borta med bara 16 poäng (dock 4 de två senaste matcherna), ställs mot ett Brentford i god form men utan något att spela för. Kan Blackburns sena uppvaknande med två vinster och två oavgjorda de fyra senaste matcherna ge dem momentum inför avslutningen? Det känns i alla fall inte helkört.Helt klart är att det väntar en helt sjukt rafflande sista omgång där det mycket väl kan bli så att tre lag slutar på samma poäng och det avgörs på målskillnad.