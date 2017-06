2017-06-10 18:00

Skottland - England



Tottenhams Harry Kane ska leda England denna kväll.

Inför Skottland - England: Kane i fokus

Gruppettan England åker norrut för möte mot Gordon Strachans manskap.





Nu väntar returmatch och skottarna har revansch att utkräva. Ett laddat Hampden Park och den svaga tabellplaceringen i gruppen, är två faktorer som innebär att hemmalaget måste gå hårt ut under lördagskvällen för att få med sig ett resultat.



Som vanligt imponerar England när det kommer till kvalspel. Till EM 2016 gick man obesegrade genom gruppen och efter halva kvalet till VM 2018 stoltserar The Three Lions med liknande siffror. Gareth Southgates lejon leder kvalgrupp F på 13 poäng, fyra pinnar ner till tvåan Slovakien som har spelat in nio. En seger på Hampden Park ikväll och försprånget ner till Skottland kommer vara nio poäng.



I den senaste matchen mot Litauen var det ett skadeskjutet England på anfallspositionerna. Den rutinerade räven Jermain Defoe fick starta på topp i Harry Kanes frånvaro - och han gjorde det med stil. Det dröjde inte länge innan Defoe hittade nätmaskorma och gav England ledningen i en match som slutade 2-0 efter att inhopparen Jamie Vardy fastställt slutresultatet.



Truppen som Gareth Southgate har tagit ut denna gång saknar ikonen och ledaren Wayne Rooney. Istället kommer bindeln bäras av Harry Kane. Tottenham-anfallaren har imponerat i Premier League och vann skytteligan den här säsongen med 29 fullträffar. På 38 matcher i liga- och cupspel svarade strikern för 35 mål.



- Jag ville ge honom chansen och han blev jätteglad, det är en stor ära att få bära bindeln, berättade Gareth Southgate om valet att utse Harry Kane till lagkapten.



Lagkamraten Adam Lallana fyller i:



- Jag är riktigt glad för Harrys skull, jag har varit så imponerad av honom under säsongen. Han har visat varför han är en världens bästa spelare.



I slutet av maj tog Southgate ut en trupp bestående av 25 spelare. Två av dessa har nu lämnat återbud, båda på grund av skador. Det rör sig om Nathaniel Clyne och Jamie Vardy som därmed missar mötena mot Skottland och Frankrike. England har inte tagit in några fler spelare till truppen.







De senaste sex mötena mot Skottland har slutat i idel England-segrar. The Three Lions ska vara favoriter ikväll och Skottland får ses som "underdogs". Ett uttryck som även skottarna själva är medvetna om:



- Det är en stor utmaning som väntar för oss, England är ett riktigt bra lag och vi kommer vara massiva "underdogs", säger försvararen Charlie Mulgrew till BBC Sport.



Skottarna har inte spelat speciellt bra i kvalspelet men tog en oerhört viktig seger senast när Slovenien gästade Hampden Park. Inhopparen Chris Martin blev stor hjälte för hemmalaget när han sköt in ledningsmålet i den 88:e minuten. Inför dagens match ligger Skottland på en fjärdeplats i gruppen med sju inspelade poäng på fem matcher.



Troligt England-lag (4-2-3-1 fr.h)

Hart - Walker, Stones, Cahill, Bertrand - Oxlade-Chamberlain, Dier - Sterling, Lallana, Alli - Kane (C)



*** *** ***



VM-kval, Grupp F

Skottland - England

Hampden Park, 18:00

TV: Kanal 9 Så var det dags igen. VM-kval och denna gång mot rivalen från norr, Skottland. Det senaste mötet på Wembley Stadium lagen emellan var det inget snack om saken. Engelsmännen vann komfortabelt med 3-0 efter mål av Sturridge, Lallana och Cahill.Nu väntar returmatch och skottarna har revansch att utkräva. Ett laddat Hampden Park och den svaga tabellplaceringen i gruppen, är två faktorer som innebär att hemmalaget måste gå hårt ut under lördagskvällen för att få med sig ett resultat.Som vanligt imponerar England när det kommer till kvalspel. Till EM 2016 gick man obesegrade genom gruppen och efter halva kvalet till VM 2018 stoltserar The Three Lions med liknande siffror. Gareth Southgates lejon leder kvalgrupp F på 13 poäng, fyra pinnar ner till tvåan Slovakien som har spelat in nio. En seger på Hampden Park ikväll och försprånget ner till Skottland kommer vara nio poäng.I den senaste matchen mot Litauen var det ett skadeskjutet England på anfallspositionerna. Den rutinerade räven Jermain Defoe fick starta på topp i Harry Kanes frånvaro - och han gjorde det med stil. Det dröjde inte länge innan Defoe hittade nätmaskorma och gav England ledningen i en match som slutade 2-0 efter att inhopparen Jamie Vardy fastställt slutresultatet.Truppen som Gareth Southgate har tagit ut denna gång saknar ikonen och ledaren Wayne Rooney. Istället kommer bindeln bäras av Harry Kane. Tottenham-anfallaren har imponerat i Premier League och vann skytteligan den här säsongen med 29 fullträffar. På 38 matcher i liga- och cupspel svarade strikern för 35 mål.- Jag ville ge honom chansen och han blev jätteglad, det är en stor ära att få bära bindeln, berättade Gareth Southgate om valet att utse Harry Kane till lagkapten.Lagkamraten Adam Lallana fyller i:- Jag är riktigt glad för Harrys skull, jag har varit så imponerad av honom under säsongen. Han har visat varför han är en världens bästa spelare.I slutet av maj tog Southgate ut en trupp bestående av 25 spelare. Två av dessa har nu lämnat återbud, båda på grund av skador. Det rör sig om Nathaniel Clyne och Jamie Vardy som därmed missar mötena mot Skottland och Frankrike. England har inte tagit in några fler spelare till truppen.De senaste sex mötena mot Skottland har slutat i idel England-segrar. The Three Lions ska vara favoriter ikväll och Skottland får ses som "underdogs". Ett uttryck som även skottarna själva är medvetna om:- Det är en stor utmaning som väntar för oss, England är ett riktigt bra lag och vi kommer vara massiva "underdogs", säger försvararen Charlie Mulgrew till BBC Sport.Skottarna har inte spelat speciellt bra i kvalspelet men tog en oerhört viktig seger senast när Slovenien gästade Hampden Park. Inhopparen Chris Martin blev stor hjälte för hemmalaget när han sköt in ledningsmålet i den 88:e minuten. Inför dagens match ligger Skottland på en fjärdeplats i gruppen med sju inspelade poäng på fem matcher.Hart - Walker, Stones, Cahill, Bertrand - Oxlade-Chamberlain, Dier - Sterling, Lallana, Alli - Kane (C)*** *** ***VM-kval, Grupp FSkottland - EnglandHampden Park, 18:00TV: Kanal 9

0 KOMMENTARER 346 VISNINGAR 0 KOMMENTARER346 VISNINGAR FREDRIK WIBERG

fredrik.wiberg@svenskafans.com

På Twitter: @Fredde21

2017-06-10 12:00:00 fredrik.wiberg@svenskafans.comPå Twitter: @Fredde212017-06-10 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om England

England

2017-06-10 14:00:00

England

2017-06-10 12:00:00

England

2017-06-09 10:00:00

England

2017-06-08 10:00:00

England

2017-06-07 09:00:00

England

2017-06-06 11:30:00

England

2017-06-05 13:00:00

England

2017-06-02 15:00:00

England

2017-06-02 12:00:00

England

2017-06-02 10:00:00

ANNONS:

Så var det dags att presentera anfallare nummer två som kompletterar SvenskaFans Team of the Year för säsongen 2016/17.Gruppettan England åker norrut för möte mot Gordon Strachans manskap.Vår summering av Premier League har nått fram till anfallarna. I omröstningen var det ingen diskussion om vilken anfallare som var nummer ett i SvenskaFans Team of the Year.Idag kompletterar vi mittfältet i SvenskaFans Team of the Year med en sydamerikan som hade sin bästa säsong hittills i Premier League.Efter Dele Alli och N'Golo Kanté är det dags att presentera SvenskaFans Team of the Years tredje mittfältare, som precis som sina mittfältskollegors fanns streckad i nästan varje redaktions lag.Premier League-redaktionerna har röstat fram sitt Team of the Year. Idag presenterar vi mittfältare nummer två, vars kometkarriär tagit ligan med storm.Idag fortsätter vi presentationen av det lag som Premier League-redaktionerna har utsett till säsongens lag i Premier League. Det har blivit dags att presentera den första mittfältaren.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Det har blivit dags att presentera den back som fått fjärde mest röster och som därmed kompletterar den backlinje som hittills består av Toby Alderweireld, David Luiz och César Azpilicueta.