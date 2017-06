Chris Smalling och Harry Kane firar Premier League-skyttekungens sena kvitteringsmål.

Kapten Kane räddade England

Harry Kanes sena kvitteringsmål räddade England borta mot ärkerivalen Skottland i en rafflande och tuff VM-kvalmatch på Hampden Park under lördagseftermiddagen.





Men i slutminuterna räddades England i grevens tid av kaptenen för dagen (?) Harry Kane som nätade i den 93:e matchminuten på ett inlägg från Raheem Sterling vilket resulterade i slutresultatet 2-2.



Det var en solig och het inramning på ett fullsatt Hampden Park då ärkerivalerna möttes för den 114:e gången under lördagseftermiddagen.



I sedvanlig ordning buades hela God Save the Queen av skottarna, för att sedan ta i för full hals till Flower of Scotland. Däremot blev Hampden Park helt knäpptyst då offren i veckans terroristattack i London hedrades. Det är verkligen mäktigt hur en så stor publik respekterar detta, för att efter den tysta minuten återuppta där de tystnade.



Desto mera högljutt blev det direkt efter avspark då lagen gick in helhjärtat i nästan varje situation, med den ivrigt påhejande publiken i ryggen.



England kom allt mer in i matchen och tog över spelet ju mera tid hade passerat, detta efter en pigg och bra öppning av hemmalaget.



Men det dröjde enda tills över timmen spelad innan England fick hål på sina grannar från norr. Då sköt inhopparen



Matchen fick dock sin vändning med bara minuter kvar på ordinarie tilläggstid då Leigh Griffiths två gånger om lyckas sätta ett frisparksmål, i vardera hörn, och plötsligt ledde Skottland med 2-1.



Skottland såg ut att gå mot en sensationell seger hemma mot England. Men i den 93:e matchminuten letar sig ett inlägg från Raheem Sterling in mot Harry Kane som på volley sätter 2-2. Vilken matchavslutning!



Det kom inga flera mål och lagen fick med sig varsin poäng. I och med resultatet leder England alltjämt grupp F med fjorton poäng. Fyra ligger Skottland på åtta poäng, tre poäng bakom trean Slovenien.



Matchfakta

Målen: 0-1 Alex Oxlade-Chamberlain (70'), 1-1 Leigh Griffiths (87'), 2-1 Griffiths (90'), 2-2 Harry Kane (90+3').



För matchstatistik, se



England (4-2-3-1): Hart – Bertrand, Smalling, Cahill, Walker – Dier, Livermore (Defoe 90+5’) – Lallana, Alli (Sterling 84’), Rashford (Oxlade-Chamberlain 65’) – Kane.

- Ej använda avbytare: Forster, Heaton, Butland, Cresswell, Trippier, Gibson, Stones, Jones, Lingard.



Skottland (4-2-3-1): Gordon – Tierney, Berra, Mulgrew, Robetson – Brown, Morrison (McArthur 45’) – Armstrong, Snodgrass (Fraser 67’), Anya (Martin 81’) – Griffiths.

- Ej använda avbytare: Marshall, Naismith, Bannan, Fletcher, Forrest, Hamilton, Cairney, Reynolds.



Domare: Paolo Tagliavento (Italien). Två sena frisparksmål från Leigh Griffiths såg ut att ge Skottland en sensationell trepoängare hemma mot ärkerivalerna England, något som man inte lyckats med sedan 80-talet.Men i slutminuterna räddades England i grevens tid av kaptenen för dagen (?) Harry Kane som nätade i den 93:e matchminuten på ett inlägg från Raheem Sterling vilket resulterade i slutresultatet 2-2.Det var en solig och het inramning på ett fullsatt Hampden Park då ärkerivalerna möttes för den 114:e gången under lördagseftermiddagen.I sedvanlig ordning buades hela God Save the Queen av skottarna, för att sedan ta i för full hals till Flower of Scotland. Däremot blev Hampden Park helt knäpptyst då offren i veckans terroristattack i London hedrades. Det är verkligen mäktigt hur en så stor publik respekterar detta, för att efter den tysta minuten återuppta där de tystnade.Desto mera högljutt blev det direkt efter avspark då lagen gick in helhjärtat i nästan varje situation, med den ivrigt påhejande publiken i ryggen.England kom allt mer in i matchen och tog över spelet ju mera tid hade passerat, detta efter en pigg och bra öppning av hemmalaget.Men det dröjde enda tills över timmen spelad innan England fick hål på sina grannar från norr. Då sköt inhopparen Alex Oxlade-Chamberlain in 0-1-målet efterföljt av ett tamt ingripande av Craig Gordon i Skottland-målet.Matchen fick dock sin vändning med bara minuter kvar på ordinarie tilläggstid då Leigh Griffiths två gånger om lyckas sätta ett frisparksmål, i vardera hörn, och plötsligt ledde Skottland med 2-1.Skottland såg ut att gå mot en sensationell seger hemma mot England. Men i den 93:e matchminuten letar sig ett inlägg från Raheem Sterling in mot Harry Kane som på volley sätter 2-2. Vilken matchavslutning!Det kom inga flera mål och lagen fick med sig varsin poäng. I och med resultatet leder England alltjämt grupp F med fjorton poäng. Fyra ligger Skottland på åtta poäng, tre poäng bakom trean Slovenien.Målen: 0-1 Alex Oxlade-Chamberlain (70'), 1-1 Leigh Griffiths (87'), 2-1 Griffiths (90'), 2-2 Harry Kane (90+3').För matchstatistik, se BBC Sports referat här England (4-2-3-1): Hart – Bertrand, Smalling, Cahill, Walker – Dier, Livermore (Defoe 90+5’) – Lallana, Alli (Sterling 84’), Rashford (Oxlade-Chamberlain 65’) – Kane.- Ej använda avbytare: Forster, Heaton, Butland, Cresswell, Trippier, Gibson, Stones, Jones, Lingard.Skottland (4-2-3-1): Gordon – Tierney, Berra, Mulgrew, Robetson – Brown, Morrison (McArthur 45’) – Armstrong, Snodgrass (Fraser 67’), Anya (Martin 81’) – Griffiths.- Ej använda avbytare: Marshall, Naismith, Bannan, Fletcher, Forrest, Hamilton, Cairney, Reynolds.Domare: Paolo Tagliavento (Italien).

0 KOMMENTARER 385 VISNINGAR 0 KOMMENTARER385 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-06-10 20:35:00 På Twitter: @adam_bills2017-06-10 20:35:00

ANNONS:

Fler artiklar om England

England

2017-06-10 20:35:00

England

2017-06-10 14:00:00

England

2017-06-10 12:00:00

England

2017-06-09 10:00:00

England

2017-06-08 10:00:00

England

2017-06-07 09:00:00

England

2017-06-06 11:30:00

England

2017-06-05 13:00:00

England

2017-06-02 15:00:00

England

2017-06-02 12:00:00

ANNONS:

Harry Kanes sena kvitteringsmål räddade England borta mot ärkerivalen Skottland i en rafflande och tuff VM-kvalmatch på Hampden Park under lördagseftermiddagen.Så var det dags att presentera anfallare nummer två som kompletterar SvenskaFans Team of the Year för säsongen 2016/17.Gruppettan England åker norrut för möte mot Gordon Strachans manskap.Vår summering av Premier League har nått fram till anfallarna. I omröstningen var det ingen diskussion om vilken anfallare som var nummer ett i SvenskaFans Team of the Year.Idag kompletterar vi mittfältet i SvenskaFans Team of the Year med en sydamerikan som hade sin bästa säsong hittills i Premier League.Efter Dele Alli och N'Golo Kanté är det dags att presentera SvenskaFans Team of the Years tredje mittfältare, som precis som sina mittfältskollegors fanns streckad i nästan varje redaktions lag.Premier League-redaktionerna har röstat fram sitt Team of the Year. Idag presenterar vi mittfältare nummer två, vars kometkarriär tagit ligan med storm.Idag fortsätter vi presentationen av det lag som Premier League-redaktionerna har utsett till säsongens lag i Premier League. Det har blivit dags att presentera den första mittfältaren.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.