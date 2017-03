Kvalbloggen: Writers on tour

SvenskaFans är på plats i London för att bevaka Englands resa mot VM 2018.

Då sparkar vi igång den här bloggen. Redaktör Fredrik Wiberg och Leicester-skribenten Adam Bills är från och med lördag förmiddag på plats i Englands huvudstad för att kolla in landslagets VM-kvalmatch mot Litauen. Vi tänkte skriva ner våra tankar i denna artikel från och med idag med ett eller flera inlägg om dagen.Ska bli roligt att äntligen se England på plats, ett landslag jag följt från sidan under många år men inte fått möjligen att se "live". Nu kanske motståndet inte är det häftigaste men då jag aldrig besökt Wembley blir upplevelsen säkert trevlig. Tillsammans med heltäckningsmatta, vänstertrafik, pie, ale och mycket anant kan det inte gå fel. Dessutom har jag en halvengelsman med mig - sämre kan man ha det.Det är tur att Litauen väntar på andra sidan. Anfallsuppsättningen känns rejält försvagad utan Tottenhams Hary Kane längst upp. Jamie Vardy, Jermain Defoe och Marcus Rashford i all ära. Inga killar som vinner dueller i luften men som säkert kan springa igenom det litauiska försvaret utan att förta sig.Personligen vore det roligt att få se Jamie Vardy starta på söndag även om kollega Bills vill spara honom till Leicesters avslutning i ligan. Fullt förståeligt, än har rävarna inte säkrat kontraktet även om det ser bra ut just nu!Nu ska jag gå igenom min tröjsamling och se om jag hittar en engelsk landslagströja i högen - något som kan vara värt att ta med sig i handbagaget./Fredrik*** *** ***SvenskaFans är på plats i London för att bevaka Englands resa mot VM 2018.Jermain Defoe återvänder till landslaget efter skadeproblem på anfallsfronten.?En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.11, här kommer veckans…Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.Tror du att du kan mycket om Premier League? Då är det dags att bevisa det!Ny panelmedlem, AFC Wimbledon och så uppladdning inför helgens Premier League.En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.10, här kommer veckans…Bournemouths försvarare tilldelas ett hårt straff av förbundet.Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt är tillbaka med ett nytt avsnitt.Varje onsdag skriver Fredrik Wiberg om Englands andraliga.