Monday's Notes: "Gary Neville 2.0"

En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.13, här kommer veckans…



Never a red card for Larsson in a million years. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 9, 2017

Morning! No matter how bad youre feeling this monday i once got subbed for this bloke! #georgeweahscousin ??#happymonday pic.twitter.com/9d1GpjFPAk — Matt Le Tissier (@mattletiss7) April 10, 2017

Ross Barkley getting punched in a nightclub last night ?? pic.twitter.com/0d2woEIAMl — Football Fights (@footbalIfights) April 10, 2017

0-1 Burnley, 1-2 Liverpool innebär fyra raka förluster för det “nya” Stoke. Som nu har Hull, Swansea, West Ham… och bara 8 poäng ner till nedflyttning.250 mål sedan 30 jordsnurr. Zlatan blir bara bättre.“Jag är som Benjamin Button. Jag föddes gammal och kommer att dö ung”/Zlatan... no words. Sebastian Larsson får rött kort för… ? Snacka om att sparka på någon som ligger.Bye bye!Let’s appoint this english dude that used to be great!!!Borta resten av säsongen. Inget CL för Liverpool nästa år heller.Wow!