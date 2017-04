Monday's Notes: "I sacked myself!"

En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.15, här kommer veckans…



Awful appointment of Zola. Board should resign too. Absolute laughing stock after the treatment of Rowett. — Stan Collymore (@StanCollymore) April 17, 2017

"It won’t be easy because I think Tottenham are now the best team. They are in good form and they have a lot of enthusiasm. They are feeling the possibility to write history and it is important for us to know this.”/Antonio Conte berömmer Tottenham inför helgens FA-cupsemi.“If you analyse where we came from, it’s a fantastic time for Tottenham. Tottenham is not building in an artificial way. It is not about putting in money, money, money and build a fantastic team. Tottenham is genuine, a very natural process, and it is so exciting because it is unique in the world.”/Pochettino pikar istället Chelsea“I sacked myself!”Gianfranco Zola ger upp efter att ha skämt ut sig i Birmingham med två segrar på 22 matcher.1-1 Leeds, 1-3 Ipswich och nu känner Huddersfield doften av skatblod.Stoke har 26 poäng på 16 matcher med Shaqiri. Utan 13 på 17 matcher.Inte matematiskt säkert. Ändå firande. Karma borde göra sitt jobb.Var spelar Ryan Sessegnon nästa säsong? Ännu ett mål av supertalangen mot Villa.För dålig för Bournemouth. Skadad igen. Dags att lägga av?Firar sitt andra mål för säsongen genom att springa fram till tränaren och fira framför honom. “I don’t care how they celebrate”, försökte Moyes.