Monday's Notes: "Arsenal is not big"

?En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.20, här kommer veckans…



Antoine Griezmann à Manchester ? « Possible » répond l’intéressé, qui estime ses chances d’y jouer l’an prochain à 6 sur 10. #Quotidien pic.twitter.com/a6XuihJWVG — Quotidien (@Qofficiel) 22 maj 2017

30 segrar på 38 matcher. Respekt!Dags för varmare breddgrader?Attention seeker n1 vill såklart ha guard of honor så att matchen måste avbrytas och alla titta på honom. Look at meeeee!!!7 mål på två matcher och 29 på 30? Herregud vilken spelare han är Harry Kane!"I would like Alexis at Bayern. He is doing well at Arsenal but I think he has to take a step up and fight with the best in the world. He needs to play in a big club like us. Arsenal is not big"/Arturo Vidal är rakt på sakVarenda minut och sekund av 38 omgångar. All hail Cesar!EN felaktig offside i sista omgången gav tre platser sämre i tabellen och 60 miljoner mindre i prispengar.Back where they belong!Snyggt Jesse!6/10 till United, 7/10 bli kvar? Hur är det med matten?