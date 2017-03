Monday's Notes: "Englands mest dysfuktionella klubb?"

?En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.11, här kommer veckans…



Mourinho responds to chants of "f**k off Mourinho" from the Chelsea fans with a reminder of how many titles he won at the club #mufc #CFC pic.twitter.com/wNeXoCBjKJ — Sean Kearns (@SeanPaulKearns) March 13, 2017

If Spurs don't finish above Arsenal this year they may as well give up. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 19, 2017

0 KOMMENTARER 216 VISNINGAR 0 KOMMENTARER216 VISNINGAR JOSEF K

2017-03-20 22:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om England

England

2017-03-20 22:00:00

England

2017-03-20 20:30:00

England

2017-03-17 10:00:00

England

2017-03-16 15:22:00

England

2017-03-16 13:15:00

England

2017-03-13 23:30:00

England

2017-03-08 22:50:00

England

2017-03-08 21:30:00

England

2017-03-08 14:00:00

England

2017-03-08 08:00:00

ANNONS:

Är Manchester C ity Englands mest dysfunktionella klubb? Så många miljarder, så lite valuta för pengarna. John Stones has more balls than everyone here. I am delighted to have John with all the huge amount of mistakes he has, I love him. Because it's not easy to play central defender with this manager. That's why I admire my defenders a lot."/Pep gör det inte lätt för sina försvarareFler och fler flaggor för varje match. Wenger har bestämt sig över sin framtid. När kommer beskedet?76.86% bollinnehav.750 passningar vs 2191-3 i mål.The Pulis wayTufft att spela under MouVem har ni pengarna på?Three fingers!En 34-åring tillbaka i landslaget. Heja återväxten!LOL?En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.11, här kommer veckans…Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.Tror du att du kan mycket om Premier League? Då är det dags att bevisa det!Jermain Defoe återvänder till landslaget efter skadeproblem på anfallsfronten.Ny panelmedlem, AFC Wimbledon och så uppladdning inför helgens Premier League.En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.10, här kommer veckans…Bournemouths försvarare tilldelas ett hårt straff av förbundet.Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt är tillbaka med ett nytt avsnitt.Varje onsdag skriver Fredrik Wiberg om Englands andraliga.Arsenals uttåg ur CL borde vara spiken i kistan på Wengers tid i klubben.