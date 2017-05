Monday's Notes: Good riddance!

En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.18, här kommer veckans…



Sista omgången, slutminuten. Finns det något bättre sätt?0-0 mot Southampton och Liverpools form fortsätter. Kan nu bli ännu en säsong utan CL ifall West Ham tvålar dit dem nästa helg."Ultimately, the penalty wasn’t good enough. He made a good save. He is a big lad and a good keeper. He’s even seen me take them back to the days when we were at Newcastle. It’s no excuse. I should have scored and I have to take the responsibility. Hopefully results can bail me out."/ James Milner missar sin första straff på tolv försök.Noll segrar på åtta senaste mot topp sex-lagen. Noll mål på sju senaste mötena med topp sex.Fucking Venkys alltså. Kör denna storklubb långt ner i gyttjan.Middlesbroughs sejour i Premier League gav sju 0-0 matcher, 26 mål på 36 matcher innan det stod klart att de åker ut.Hur går försäljningen?'Arry saves the day och Birmingham blev kvar tillsammans med Nottingham.Avsågade Sunderland på besök. Då förlorar legoknäktarna i Hull och ser ut att gå miste om en miljard i TV-pengar. Jeez.#Spursy förlorade mot rivalen West Ham och segersviten stannade vid åtta raka matcher. Därmed är Chelski så gott som klara som vinnare.