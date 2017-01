Monday's Notes: "Hyckleri av Conte"

?En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.52, här kommer veckans…



Mike Dean har en hållhake på någon djävel, den saken är så säker! MIsstänker att han får bonus för straffar och röda kort. Ryan Bertrand får rött kort för…? Idag ger han Sofiane Feghouli rött kort för…? Manchester U nited har kommit undan med ett gäng röda kort och ett antal offsidemål bara de senaste fem omgångarna. Vad kostar det?4-1 * 2 för Mauricio Pochettino och nu väntar derbyt mot Chelsea They line up in numbers, don’t they? “Jag måste trygga min familjs framtid”, säger de som redan tjänar 50 miljoner per år. Riiight!Blablabla, kinesiska pengararna är moraliskt fel, blablabla, ett hot, bla bla bla. Din klubb var ingenting innan Abrahamovich. You know that, right?Skippar AFCON för att ställa upp för The Cherries.I think Quincy knows how great Liverpool is, I knew it before I came here. Of course I want him to come to Liverpool because I know he is a good player and also a good person who can help the team"/Wijnaldum vill ha kompisen Promes i LiverpoolStolta över offsidemålet. Rub it in, why don't you. Skorpionen igen! Fast onside då, förstås."I had the possibility to go to Atletico, because of a few things: the family, the life I have there. But not because of Chelsea, because here there's a lot of love with the supporters, with the people, so I'm very happy here, I'm very content" Diego Costa avslöjar att han var nära att lämna Chelsea i somras.