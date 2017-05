Monday's Notes: "Mbappe till Arsenal"

En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.17, här kommer veckans…



500 - Sunderland's defeat today was their 500th on home soil in their English Football League history. Exacerbate. pic.twitter.com/SMwvBx2cjp — OptaJoe (@OptaJoe) April 29, 2017

Newcastle United are returning to the #PL ?? pic.twitter.com/0taqeBkpei — Premier League (@premierleague) April 25, 2017

Vad var det för Arsenal som besökte White Hart Lane? Juniorer? Tidernas utskåpning bjöds vi på.Vinkar vi till Sunderland och Moyes. Noone is going to miss you!Fan vad gött!Manchesterlagen fick fuska till sig till poäng mot Swansea respektive Middlesbrough. Bloody hell, the times are changing!Manchesterderbyt var tidernas snoozefest.En seger på 496 dagar mot topp sexlagen. Go on, Arsene!"Liverpool place £40million valuation on Daniel Sturridge"Hahahaohohoahaha!'I do think Arsenal will sign him. The problem is how much. Mbappe has the potential to play for Arsenal and Wenger is the right manager to manage him. Monaco and Arsenal are very similar in clubs, so it won't be much of a transition.'/Pires har rökt något fint."You are punished for doing well and if we beat Celta we have the final on the Wednesday (May 24) and we play against Crystal Palace on the Sunday. Before that we play Southampton two days before and, with all respect, we would be playing in disaster consequences.”/MiljardMourinho hittar alltid något att gnälla på.Men vad gör Herrera?