Monday's Notes: "Släkten är värst"

Away game mot skadedrabbat Bournemouth. Sex poäng upp till Hull. Taggat Middlesbrough? Icke. 0-4 i röven! Ding dong, Boro’s gone!Äntligen en titel inom räckhåll. Då visar Tottenham vilken förlorarklubb det är. Moses dök som hans föregångare öppnade havet, men ligans bästa försvarsåg plötsligt ut som Middlesbroughs."Maybe on Thursday we are going to have a better referee or maybe play without a referee - I'd prefer that."/Yaya Touré lackar ur efter att domarna dömt bort City ur FA-cupsemifinalenVi har haft så mycket skador! Buhuhu! Ta in en coach som kan försvarsspel vettja.Scary!Benteke hade en enkel match mot Liverpools amatörmässiga backar.Ovärdigt för en legend att sluta så. Hoppas han kommer tillbaka.Kommer från Ronald Koeman'I cannot see Manchester United finishing in the top four. Zlatan’s injury looks bad and when I look at the amount of matches they are ­having to play this season, I can see them missing the top four. I have not been impressed by the way they play. The fact that Man United were struggling to beat a team like ­Anderlecht, proves what kind of season the club is having."Pep Guardiola hade aldrig gått en säsong utan en titel som tränare. Tills han tog över den konstgjorda klubben City. Bra val, Pep!