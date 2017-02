Monday's Notes: "Snakes on a plane pt.2"

En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.8, här kommer veckans…



"Champion of England and FIFA Manager of the Year. Sacked. That’s the new football Claudio. Keep smiling amico. Nobody can delete the history you wrote."/Mourinho bär tröja med initialerna CR och försvarar sin kollega."In a match where our opponent was better than us for long periods of the game and they deserved extra-time, not to lose over 90 minutes, he made the difference and gave us the cup."/ Hyllar Zlatan OCH Southampton Vad har hänt?"Am I surprised that things like this can happen? No. It's not only football, eh? For me, there's been a few strange decisions in 16-17: Brexit, Trump, Ranieri... Do I have to understand it all the time? No. Obviously not as it happens still. I have no idea why Leicester did this."/Klopp försvarar Ranieri.Farväl Claudio!Palacefansen vandaliserade Middlesbrough bussen. Trodde de. Istället var det hemmalagets egna buss som de orskade skador för 400 000 på.Souhampton dominerade mot United och blev rånade av domaren.Snakes on a plane pt. 2En sann Hotspur. Perfekt klubb för en sådan som Alli....