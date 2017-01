Monday's Notes: "Sug på den moralkakan!"

En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.3, här kommer veckans…



Tom Carroll - från kylan London till hetluften i Wales. Flög med sitt nya lag till Anfield och låg bakom två av målen.Raheem Sterling står på fötterna när han blir knuffad i ryggen bakifrån och får därför inte straff. Där tappar City matchen. Sug på den moralkakan!Efter 22 omgångar har Leicester släppt in lika många mål som på hela förra säsongen. Nedflyttningsstrecket är farligt nära.“Kämpar för sitt liv” påstod The Telegraph. Klickbait visade det sig.För andra gången den här säsongen blir Burnley rånade mot Arsenal . Hög kvalitet på domarkåren, nowadays. Man ser det man vill se?Lång avstängning att vänta för Wenger.250 mål och evig etta i Uniteds historieböcker.… sågning"In my opinion, he's not fit enough to play so he won't play unless his attitude towards training and missing training improves. If that improves then I'll consider him again."/Steve Bruce kommenterar Ross McCormack s beteende. En halvmiljon i veckan och i Villas reservlag."Vadå rött, domarn?"Ska Paul Clement rädda kvar svanarna? Segern på Anfield bådar gott!