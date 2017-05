Monday's Notes: "What a man!"

En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.18, här kommer veckans…



"This season, it looks at the end of the season many teams who have been assured to stay in the league have just released their focus."/Ingen räddar oss från vårt eget fiasko! Wenger lagomt bitter“Vi vill inte spela resterande matcher av Premier League / Is this the United way? Tråka varje motståndare till döds, ha en tränare som gnäller varje vecka? José - Past his prime - Mourinho.Lillbrassen Coutinho kliver fram när Liverpool behöver det som bäst. Och snart bye-bye, eller Tchau!? Och Barcelona?0-2, 0-4 mot två bottenkonkurrenter. Legoknäktarna i Hull - sämst när det gäller.“We tried to do many things in January but it’s not good to be signing six or seven players in January and losing two in the market. You should be doing that in June, in pre-season. You need to prepare better. So we’ll analyse it and talk in the next few days.”/Marco Silva lämnar PL med bitter smak i mun.“Kasper Schmeichel has an amazing pass. For that reason, you cannot pass. He can put the ball to the full-back, for the striker with Okazaki or Slimani – and after with Mahrez. It is so difficult to control that. “/Schmeichel i City nästa år?Tottenham går obesegrade på White Hart Lane för första gången på drygt 50 år. Och inget att visa för det.Enligt Tabloider ska Pochettino till både Inter och PSG.12 mål på senaste 14 matcherna och gwg i helgen. Joshua King blir ryktenas man i sommarWhat a man! Klass på den gubben rakt igenom! Från jumbo till klarat kontrakt.