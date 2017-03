Nytt spelsystem - rätt för England?

Kan Gareth Southgates nya idéer bli vägvinnande för The Three Lions?

Under torsdagen träningsspelade England mot Tyskland i Dortmund. En match som slutade i en bitter förlust (0-1) efter Lukas Podolskis kanonskott. Förbundskapten Gareth Southgate var, trots nederlaget, nöjd med killarnas insatser på planen. Och det nya spelsystemt lär Southgate inte slänga i soptunnan än. Formationen 3-4-2-1 ser vid en första anblick rätt djärv ut. Ska en trebackslinje bli framtidens system i England? Undertecknad tycker det låter vågat och det kommer kanske inte alls bli lyckat.Men Southgate måste förändra och anpassa sig till sitt spelarmaterial. Nu när "GS" har fått förbundskaptensjobbet permanent har han alla chanser i världen att introducera sina nya idéer - och visst gör han all rätt i att röra om i grytan. Det är en ung kärna spelare GS förfogar över och för att få dessa att bli en sammansvetsad enhet som når sin fulla potential måste såklart Southgate ge dessa utrymmet de behöver. Deli Alli och Adam Lallana ska inte var ute på en kant, inte heller centrala fältare i ett 4-4-2-system, så visst lär de passa bra i "fria roller" som duon får i 3-4-2-1-systemet bakom den ensamma strikern. Till förbundets hemsida säger förbundskaptenen följande om duons roller:- Systemet passar våra spelare väldigt bra, framförallt Deli Alli och Adam Lallana. De hamnar i positioner där de blir riktigt farliga och effektiva.Defensivt kan och kommer det ställas frågetecken där jag tror kantspelet blir nyckeln. Det gäller för ytterbackarna att springa mycket, både offensivt och defensivt. Nu är James Milner inte längre med i landslaget men Liverpools mångsidiga mittfältaren skulle defenitivt kunna fungera bra i ett sådant system, som yttermittfältare. Kyle Walker och Ryan Betrand är två offensivt skickliga backar men kommer de alltid kunna hinna hem i tid? Det gäller att göra en avvägning och kondotionen måste finnas där. Hamnar John Stones, Gary Cahill och Chris Smalling ensamma och felvända kommer England gå på minor.Vi måste låta Gareth Southgate få tid att sätta sitt nya system och igår blev det "bara 0-1" mot Tyskland. Ingen defensiv katastrof och hemma mot Litauen lär det inte bli speciellt mycket att göra för försvararna. Fungerar det ska Southgate vara mycket nöjd - men mot bättre lag är jag rädd att 3-4-2-1-systemet kan bli ödesdigert.Bolltapp och slarv är två faktorer som motstådarlaget kommer vara snabba med att utnyttja. Det gäller att engelsmännen rullar boll på ett säkert och precist sätt för att minimera riskerna att bli straffad defensivt.Hemma mot Litauen ska det bli en kassaskåpssäker seger, men sådana finns inte längre. Vinner England med 2-0 eller 3-0 är det ett godkänt jobb men där siffrorna absolut kan bli större. Engelsmännen är kända för att vara konservativa och visst finns det säkert många som förespråkar ett klassiskt 4-4-2. En formation som alltid går hem, även enligt undertecknad.Men det är nya tider, nya spelare och ett landslag i en generationsprocess. Då gör faktiskt Southgate helt rätt att experimentera. Det får bära eller brista, England kommer nog kvalificera sig till VM 2018 oavsett hur formationen ser ut. Det är i de kommande mästerskapen England måste steppa upp. Och det kanske landslaget gör med ett nytt tänk och ett nytt spelsystem?*** *** ***Kan Gareth Southgates nya idéer bli vägvinnande för The Three Lions?SvenskaFans är på plats i London för att bevaka Englands resa mot VM 2018.Jermain Defoe återvänder till landslaget efter skadeproblem på anfallsfronten.?En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.11, här kommer veckans…Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.Tror du att du kan mycket om Premier League? Då är det dags att bevisa det!Ny panelmedlem, AFC Wimbledon och så uppladdning inför helgens Premier League.En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.10, här kommer veckans…Bournemouths försvarare tilldelas ett hårt straff av förbundet.Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt är tillbaka med ett nytt avsnitt.