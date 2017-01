Premier League i halvtid - Höstens besvikelse

Vi fortsätter summeringen av Premier League i halvtid med att lyfta fram ett lag som inte alls motsvarat förväntningarna den här säsongen, efter en strålande fjolårssäsong.

har fått se sitt Leicester ha massiva problem att följa upp den magiska fjolårssäsongen. Vi snackar med honom om vad som gått fel under första halvan av säsongen.- Champions of England, but where are we now?- Ja, verkligen. Hade förväntat mig att åtminstone en av tre av Leicesters stjärntrio i N’Golo Kanté, Jamie Vardy och Riyad Mahrez skulle lämna så på så sett är det lite underligt, men ”bara” tappet av Kanté i sig var väldigt tungt. Hans sett att täcka och vinna bollen på mittfältet förra säsongen var helt fenomenalt. Det innebar att försvaret avlöstes ofta, samtidigt som Danny Drinkwater fick jobba på bollar i offensiv riktning, som i sin tur ledde till att Mahrez och/eller Vardy kunde avsluta Leicesters livsfarliga kontringar.Kanté ersattes inte under transferfönstret i somras. Hans tilltänkta ersättare Nampalys Mendy har varit skadad hela hösten och är tillbaka först nu, så frågan återstår hur bra han kan bli. I truppen har Daniel Amartey varit ok, men är långt ifrån en ny Kanté.Visst består ett fotbollslag av elva spelare på planen, men Kanté är i retrospekt den enskilt viktigaste i Leicesters maskineri, som ju var så farliga på kontringar förra säsongen. Dessutom har övriga värvningar under sommaren mycket kvar att bevisa. Ahmed Musa har inte fått fäste i laget ännu, Bartosz Kapustka kommer säker bli utlånad och slutligen har Islam Slimani varit stundtals ganska bra, men i mitt tycke har han inte uppfyllt sin prislapp på 335 miljoner riktigt ännu.Riyad Mahrez var den store trollkarlen förra säsongen. Men den här säsongen verkar han ha trollat bort sig själv?- Det verkar ofta så. Första och främst har i princip alla andra lag blivit bättre, och verkar ha läst på om Leicester inför den här säsongen. Kantés driv och sätt att styra mittfältet saknas definitivt. Som nämnt ovan så var Kantés liksom ett hjärta i förra säsongens startelva. Det var han som inledde många anfall genom att spela vidare till Drinkwater, som i sin tur sökte Mahrez eller Vardy.?Angående Mahrez så var han ibland förra säsongen och mer ofta den här säsongen en spelare som antingen spelar väldigt bra eller så är han helt anonym. Liksom Vardy behöver han rätt speluppbyggnad runt omkring sig för att han ska fungera som bäst. Dessutom så påverkas båda av allt som pågår runt omkring. Ett annat exempel är att Mahrez alltid behöver ett par matcher efter landslagsuppehållen för att komma igång igen.Islam Slimani har varit involverad i tio mål på 19 matcher under sin debutsäsong i Premier League - Sämre än väntat tyvärr. Bäst har möjligen Islam Slimani varit med totalt sex mål och fyra målgivande, men annars har det varit tunnare, och Slimani själv har mycket kvar att bevisa. Närmast är Nampalys Mendy som sagt varit skadad och inte kommit igång förens nu, vidare har Ahmed Musa, Luis Hernandez och Ron-Robert Zieler alla inte imponerat särskilt, medan unge och lovande Bartosz Kapustka inte spelat alls, trots meriter med Polen.Många diskuterar vad som pågått under sommarens transferfönster och klagat på att chefsscoutens Steve Walshs sorti till Everton påverkat vilka de värvat, men det tror inte jag då alla nyförvärv är mer långsiktiga mål som identifieras ganska långt innan sommaren. Jag tror istället det har att göra med en långsam omställning till Premier League, i kombination med att de tyvärr kanske de inte är så bra värvningar som först trott.- Det tror jag definitivt kan vara en bidragande faktor till att Leicester inte spelat bra under första halvan på säsongen. Den här säsongen spelar de ibland lite som att de undrar ”vad finns kvar att bevisa?”, vilket kanske förklarar varför de vann sin Champions League -grupp och samtidigt dalar i Premier League-tabellen. Drivet från förra säsongen saknas då de verkar nöjda och samtidigt naiva om situationen, som att de förväntar sig att allt kommer lösa sig i ligaspelet efter Champions League-äventyret.Andra menar också att många av spelarna blivit ”starstruck” av allt som hänt sedan de vann ligan. Resor jorden runt inför säsongen, spel med sina landslag i mästerskap på vitt skilda platser, nya lukrativa kontrakt, bröllop, boksläpp av sina autobiografier och galor har avlöst varandra. Återigen har många tappat fokus då de flesta aldrig varit med om något liknande tidigare.Claudio Ranieri sitter säkert - i alla fall än så länge.- Ändå rätt bra skulle jag säga efter att på sistone temporärt säkrat en buffert nedåt, även om missnöjet allt mer börjar visar sig på läktarplats. Men saken är ju den att många som buar börjar göra så på grund av minsta lilla grej, även om de leder och spelar jättebra. Folk blir lätt gnälliga. Har uppmärksammat det under mina två besök på King Power Stadium då Leicester spelat i Premier League.Angående Ranieri så tror jag han sitter säkert, åtminstone tills slutet på säsongen om säsongen skulle gå åt pipsvängen eller att laget slutar alldeles för långt ned och precis klarat sig. Efter vad han åstadkom förra säsongen så är han mycket respekterad i klubben och hos ägarna. Det är också märkbart att han inte ”tappat” omklädningsrummet trots de sämre resultaten, spelarna verkar utåt sett fortfarande på hans sida.Ur ett länge perspektiv, givet att Leicester med viss marginal klarar sig kvar, så förväntas nog Leicester återhämta sig och klättra i tabellen. Annars är det nog dags för Ranieri att gå om han inte lyckas vända lagets trend. Men som sagt, de befinner sig fortfarande i en slags ”mästarbubbla”.- Det var nog definitivt inte i planeringen att vinna ligan, kanske topp-åtta som bäst. Förra säsongens ligaseger satte nog klubbledningens och Ranieris planer helt ur balans. Jag tror om de hade slutat typ topp-åtta så hade de nog legat ungefär samma plats den här säsongen om de slutat där förra säsongen. Nu är nog ambitionen att i första hand säkra överlevnad, och sedan börja klättra i tabellen för att på sikt på ett stabilt lag runt topp-sex-topp-åtta någonstans. Det är svårt att säga vad ägarna förväntar sig efter den här säsongen. Jag tror de kan acceptera en ganska låg placering givet förra säsongen, men den får nog inte vara hur låg som helst som nämnt i föregående fråga.Nampalys Mendy (tv) har varit skadad nästan hela säsongen.- Att försöka ersätta Kanté så gott det går tror jag är den viktigaste frågan att lösa. Nye defensive mittfältaren Wilfred Ndidi hyllas av många som en bra värvning då han har många spelkaraktärer som liknar Kantés, och dessutom är han yngre och starkare än Kanté enligt uppgift. Frågan blir bara om han hinner ställa om snabbt till Premier League från den belgiska ligan. I övrigt finns Nampalys Mendy som gör en hygglig Kanté-roll, men har varit borta hela hösten tills nu via skada.Om mittfältet var lika drivande som förra säsongen så får Vardy och Mahrez bollar att jobba på, försvaret blir stabilare och det hela blir en positiv spiral tror jag, enkelt sett. Potentialen finns ju, se bara på när man ledde mot City med 4-0 för dryga månaden sedan. I övrigt förväntas en ny anfallare och mittback anlända. Leo Ulloa väntas på väg ut tillika att kapten Wes Morgan börjar bli gammal och trött. Han har ju trots allt spelat varje minut den här säsongen i alla tävlingssammanhang.