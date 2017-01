Premier League i halvtid - Höstens överraskning

Vi avrundar summeringen av Premier League i halvtid med en intervju med redaktionen för ett lag som har överraskat stort under hösten.

Första halvan av Premier League har bjudit på en hel del positiva överraskningar. Burnley går väldigt fint, särskilt på hemmaplan. Bournemouth har också stått upp fint mot många bra lag och ligger i mitten av tabellen. Men ett lag har verkligen överraskat, särskilt sett till hur humöret var hos fansen innan säsongen började. Vi snackar medomförsta halva av säsongen.- Mycket märklig säsong det här. Fram till slutet av oktober var ”allt” som vanligt. Negativt spel och dålig support. Att backa hem och kontra är förlåtet mot storlagen och/eller om man vinner. Om man gör det mot allt motstånd, men inte vinner blir det missnöje. Efter 0-4 hemma mot Manchester C ity hade vi två vinster på de 19 senaste matcherna, men i stället för sparken gav de nya ägarna Pulis ett förlängt kontrakt.Jag vet inte vad det berodde på. Om det var att osäkerheten kring Pulis framtid försvann, att stöttespelare som Chris Brunt och James Morrison återkom efter skada och att nyförvärven Nacer Chadli och Allan Nyom blev varma i kläderna, att Pulis behövde vinstbonusar efter att ha blivit dömd att betala skadestånd på £3,7M till Crystal Palace , eller vad det kan ha varit. Men plötsligt pressade vi högt upp i planen och anföll med finess (jämförelsevis iaf…). Visst, vi har fortfarande inte så mycket boll och förlitar oss på fasta situationer, men vi är inte lika passiva längre. Och vi gör mål!Idag finns det ingen som funderar på att sparka Pulis längre och optimismen har kommit tillbaka till the Hawthorns.- Klubben har inte gått ut med siffran över sålda säsongskort (dra dina egna slutsatser…) och under hösten har vi haft problem att fylla arenan, så det har funnits ett missnöje. Den senaste tiden har dock publiken börjat komma åter. Vi ligger åtta i ligan och i fyra av de fem senaste ligamatcherna på the Hawthorns har vi gjort tre mål eller mer, vilket såklart ökar intresset. Frågan är dock om vi har lämnat dödgrävarfotbollen från säsongens första halva bakom oss, eller om nuläget bara är tillfälligt.West Bromwich nummer 10, Matt Phillips , var den första som hämtades in i somras.- Nja, nån satsning på att nå toppen är jag för realistisk för att hoppas på, men i början på augusti hade vi en åldrande trupp som avslutat förra säsongen bedrövligt och bara ett nyförvärv. Det behövdes nyförvärv bara för att hänga kvar. De senaste säsongerna har våra nyrekryteringar i stort floppat, men oj vad de har levererat i år.Matt Phillips har ju varit en av ligans allra bästa yttrar i höst med både mål och assist och högerbacken Allan Nyom har snabbt närmat sig kultstatus som vänsterback, med sina aviga offensiva ruscher och mestadels stabilt försvarsspel. Nacer Chadi öppnade starkt men blev sedan skadad och har den senaste tiden haft lite kvar till toppformen. Besitter dock stor kvalitet. Eftersom vi mestadels spelar med en forward har Hal Robson-Kanu fått vänta på sin chans, förutom några enstaka inhopp, men när han väl fick starta en match avgjorde han borta mot Southampton . Fullt godkänt!McAuley har imponerat och satt fyra baljor under hösten.- Bra fråga… Även om vi hoppades mycket på Phillips har han ju såklart överträffat förväntningarna. McAuley håller den höga standard vi blivit vana vid, liksom årets spelare så här långt, Jonny Evans. Ben Foster har varit stabil och Salomon Rondon har vuxit ut till den spelare vi hoppades vi värvade inför förra säsongen. Nä, jag tror nog att jag är mest överraskad av att veteranerna Chris Brunt och James Morrison i sina tionde säsonger i klubben återigen har kommit tillbaka efter skador och visat samma höga nivå som tidigare. Att de fortfarande skulle vara något av nyckelspelare denna säsong hade jag inte förväntat mig.Augusti 2015 var Saido Berahino het på marknaden. 1,5 år senare är han iskall och oönskad.- Ärligt talat har jag ingen aning. Ingen förstår varför vi tackade nej till £20M i augusti. Huvudplanen verkar vara att försöka få honom att skriva på nytt kontrakt, men Pulis återkommande kommentarer om hur dåligt tränad Berahino är mm underlättar ju inte det. Rimligen försöker vi sälja honom nu i januari, men jag har svårt att se varför nån skulle betala vad vi tydligen tycker att han är värd. Som läget är nu är det ingen som saknar honom, och det är nog bara nyttigt att inte ha honom i omklädningsrummet, men £20M kunde man ju ha haft roligare för… Går han till en engelsk klubb i sommar får vi hursomhelst ersättning pga hans ålder, men sannolikt lär hans agent se till att det blir en tid utomlands för honom först, för att slippa det. Morgan Schneiderlin är önskad av WBA - Våra nya ägare har varit väldigt lågmälda och t ex inte utlovat Champions League inom X år. Tvärtom har de, till synes, tagit vid där vi var när de tog över. Inga extravaganser och långsiktig planering. Vi misslyckades, av allt att döma, med ett par storvärvningar i augusti, så vi borde ha pengar kvar att spendera och att vi t ex är med och bjuder på Manchester U niteds Morgan Schneiderlin är ingen hemlighet. Pulis nämnde igår att vi fn arbetar på fyra övergångar, så förhoppningsvis kan vi addera till en trupp som på många håll är väldigt tunn, och åldersstigen.- Drömmarna dog igår. Det var 49 år sedan vi vann en riktig titel och tabelläget gör att vi kunde ha satsat 100% på att vinna FA-Cupen. Tyvärr hade vi inte marginalerna med oss mot Derby, vilket känns otroligt surt.Det är svårt att ha drömmar om en sjundeplats och innan överlevnad är 100% säkrat tittar jag först och främst nedåt i tabellen. Nä, jag får försöka drömma om att Pulis fortsätter utveckla vår fotboll i positiv riktning och att vi kan få se några egna produkter spela in sig i laget.Boing Boing!