Premier League i halvtid - Statistik och kuriosa

Det har blivit dags att traditionsenligt summera Premier League i halvtid. Vi har nu avverkat 190 av 380 matcher och vi börjar med en titt på statistiken. Vilket dyrt nyförvärv är den fulaste spelaren i ligan? Och vilket lag gör själ för sitt smeknamn?

TABELLEN

1 Chelsea 19 16 1 2 42-13 49

2 Liverpool 19 13 4 2 46-21 43

3 Arsenal 19 12 4 3 41-19 40

4 Tottenham 19 11 6 2 37-14 39

18 Sunderland 19 4 2 13 17-35 14

19 Hull 19 3 3 13 16-41 13

20 Swansea 19 3 3 13 21-44 12

Skytteligan

Assistligan

Källor:

5 Man City 19 12 3 4 39-21 396 Man United 19 10 6 3 29-19 367 Everton 19 7 6 6 25-23 278 W Bromwich 19 7 5 7 25-23 269 Bournemouth 19 7 3 9 26-31 2410 Southampton 19 6 6 7 19-22 2411 Burnley 19 7 2 10 21-29 2312 West Ham 19 6 4 9 23-33 2213 Watford 19 6 4 9 23-34 2214 Stoke 19 5 6 8 22-32 2115 Leicester 19 5 5 9 24-31 2016 Middlesbrough 19 4 6 9 17-22 1817 Crystal P 19 4 4 11 29-35 161. Diego Costa, Chelsea - 14 mål.2. Zlatan Ibrahimovic , Man Utd - 12 mål (13 efter 20).2. Alexis, Arsenal - 12 mål.4. Sergio Agüero - 10 mål (11).4. Harry Kane - 10 mål.1. Kevin De Bruyne, Man City - 9 assist.2. Alexis, Arsenal - 7 assist.2. Adam Lallana, Liverpool - 7 assist.4. Matt Phillips, WBA - 6 assist (8 efter 20).4. Nemanja Matic, Chelsesa - 6 assist.4. Dimitri Payet, West Ham - 6 assist.4. Wilfried Zaha, Crystal Palace - 6 assist.Kevin De Bruyne har flest ramträffar med sex stycken hittills. Det lag som träffat ramverket flest gånger är dock Zlatans Manchester United med 14 ramträffar hittills, tätt följt av Bournemouth med 13 ramträffar.Manchester City på hemmaplan garanterar mål. De har gjort mål i samtliga hemmamatcher. För Hullfansen är det samma siffror som gäller, fast för motståndarna. De har aldrig hållit nollan hemma den här säsongen.Alla lag har fått både med och mot sig straff den här säsongen. Bäst lycka har Liverpool haft med 5 med sig och bara 1 emot. (I den 20:e omgången rasslade dock två till in i motståndarkontot). Sämst har det gått för Hull som fått åtta straffar emot sig.Chelsea har hållit nollan i 11 av 19 matcher hittills. Sämst är Crystal Palace och Hull med en nolla vardera. Flest mål har Swansea släppt in med 44 stycken totalt.Ligaledarna har också bara gått mållösa i en av matcherna hittills. På andra sidan spektrat? You guessed it, Hull har gått mållösa i hela 9 av 19 matcher!Manchester United och Arsenal uppger att de har 99.4 procents beläggning på sina hemmamatcher. Sämst har Hull med sina 78.4 procents beläggning.22 av 41 mål har Hull släppt in sista halvtimmen. Sista kvarten har de bedrövliga 5-12. Desto bättre ork är det hos Manchester City som har 13-3 sista femton minuterna.Det kan man undra när man kollar Bournemouths statistik. De har nämligen släppt in 7 av 31 mål första kvarten efter pausvilan. Desto bättre går det för Liverpool (10-2) och Tottenham med 9-2.Walter Mazzarris Watford är det fulaste laget hittills med 45 gula och 3 röda efter 19 matcher. Nyförvärvet José Holebas har stått för en femtedel av dessa med hela nio gula kort! Flest röda kort har Fernandinho fått som drog på sig sitt andra i den 20:e omgången och därmed har en ny avstängning att vänta.Snällaste laget är svanarna från Wales med 28 gula kort. Dags att tagga till i andra halvlek av säsongen?Christian Benteke har inte fått det att stämma i Crystal Palace heller. Men flest nickdueller vinner han i alla fall, 9.4 per match.Eden Hazard är tillbaka i gammal god form och har varit man of the match i 6 av 19 matcher. Kanske också därför han är mest nedsparkad med 3.3 gånger per match.Callum Wilson leder den mindre smickrande statistiken över den spelare som blivit utbytt flest gånger. Wilson, som startade fjolårssäsongen så lovande innan sin skada, har blivit utbytt i 13 av 19 matcher.Med 4.1 så kallde nyckelpassningar per match är Dimitri Payet överlägset bäst i Premier League . Han slår också 2.8 inlägg per match, 0.5 fler än närmast efter honom. Flest genomskärare har Alexis stått för med 30 stycken. Tio fler än Paul Pogba.Idrissa Gueye är den som tacklas flest gånger, 4.9 gånger per match. Flest brytningar står dock Curtis Davies för med 3.9 per match. Davies har också flest blockde skott, 33 stycken.Ronald Koemans Everton tacklas allra mest med 20.2 gånger per match. West Ham framstår nästan som pssiva med sina 14.8 tacklingar. West Ham är dock det lag som står för flest brytningar, 17.8, jämfört med Tottenham som bara snor bollen 8.9 gånger per match.Tottenham är det lag som skjuter flest skott med 18.6 skott per match. Hull är det lag som släpper till flest, 19 och Liverpool det som släpper till minst med 7.8.Burnley är skyldiga till 83 långbollar hittills. Arsenal bara 50.Dessa managers är som natt och dag på många sätt. Det visar också passningsstatistiken. Liverpool har stått för 547 korta passningar (efter 20 omgångar), jämfört med WBA:s 242.Sunderland har efter 19 omgångar NOLL mål på fasta situationer. Desto bättre är Liverpool, WBA och West Ham med tio vardera. Tony Pulis WBA inledde dessutom andra halvan av säsongen genom att sänka Hull med två hörnmål och har 11 nickmål den här säsongen.Jermain Defoe har satt 11 av 19 mål för Sunderland på 20 omgångar. 9 av 17 på de första 19 matcherna. Blir att hålla hårt i honom ifall någon viftar stora pengahögen i januari.... 1-1 är vanligaste resultatet. 25 matcher eller 13 procent av alla matcher har slutat med det resultatet hittills.... 3 straffar har Phil Jagielka orsakat hittills. Flest av alla. Dessbättre har kollegan Maarten Stekelenburg räddat flest straffar, två hittills.... 3 - Manchester City är mest generösa med tre självmål hittills.... 67 procent av Swanseas poäng har kommit på hemmaplan... 90 % av Burnleys mål har tillkommit på hemmaplan... 1650 - Så många pass har motorn Jordan Henderson stått för. 250 fler än närmast efter honom, Paul Pogba.... 13.2 frisparkar per match får Bournemouth med sig. Mästarna Leicester bara 7.9.... 59 gånger har Burnley sprungit offside. Dags att nöta på regeln?... 1819 bakåtpassningar har Liverpool stått för hittills. Överlägset flest av alla lag.... 147 hörnor har Manchester City fått hittills.... 519 inlägg har slagits av Southamptons spelare hittills. Sunderland har slagit minst antal med 311, strax före Arsenal.www.premierleague.comwww.espn.comwww.soccerstats.comwww.whoscored.com