Premier League i halvtid - Top of the League

Vi fortsätter summeringen av Premier League i halvtid med en intervju med Fredrik Temmes på Chelsearedaktionen som fått se sitt lag dominera första halvan av Premier League-säsongen.

- Med ligaledningen, formen och vinstsvit-rekordet i sikte är det svårt att säga något annat än att Chelsea mår väldigt, väldigt bra! Den nattsvarta stämningen som rådde vid den här tiden förra året är ett beskt minne blott och det är en otrolig feel good-faktor runt klubben nu, och det känns som att såväl fansen som spelarna och tränarstaben ser på framtiden med tillförsikt.- Omvälvande, minst sagt. Hans passionerade ledarskap har fått precis den effekt som jag hoppades på inför säsongen - glöden, hungern och revanschlusten är tillbaka i en spelartrupp som inte var dålig förra säsongen heller, men som helt enkelt verkade ha tröttnat på Mourinhos ledarskap och mediala utspel. Den kanske allra största skillnaden, förutom den rent taktiska biten förstås, är den mentala styrka som infunnit sig i truppen sedan laget började vinna igen. Övertygelsen i det nya systemet verkar vara så stark att ingenting får laget ur balans, vilket inte minst vändningarna i toppmatcherna mot Man City och Tottenham visade.- Det har väl knappast undgått någon att Diego Costa har fått en nytändning och är i sitt livs form, något som han nyligen sagt att Contes stöd är största anledningen till. Jag tycker att även Eden Hazard spelar bättre än någonsin och har tagit ännu ett steg i sin utveckling. Sedan är det naturligtvis svårt att bortse från den enorma utvecklingen som den tidigare evigt utlånade Victor Moses har genomgått. Att det skulle bli en solid wing-back av honom hade jag aldrig trott! Några andra som förtjänar omnämnanden är Matic, Azpilicueta och Luiz.- Ja, han har till de flestas förvåning varit en klippa försvaret och hans karakteristiska misstag och hjärnsläpp har tacksamt nog lyst med sin frånvaro - så här långt. Kanske (kanske) är Conte den tränare som lyckas där andra stora tränare har misslyckats - att förädla honom till den världsmittbacken som jag tycker att han alltid har haft potentialen att bli. Numera kanaliserar Luiz sina ledaregenskaper i spelet på planen och med Terry på bänken har han vuxit ut till backlinjens självklare organisatör. Just hans vinnarskalle och glöd är en av anledningarna till att han passar som handen i handsken i Contes bygge. Han är även med sin spelskicklighet och bollbehandling den av mittbackarna som är bäst lämpad att fördela bollarna i inledningsfasen av spelvändningarna, något som är väldigt viktigt för att Contes spelidé ska fungera så bra som den har gjort.- Det är en bra fråga. Jag tycker, som många andra Chelsea-fans, att det var synd att Batshuayi inte fick chansen i Costas frånvaro, men uppenbarligen anser Conte att belgaren inte är redo för det fysiska spelet i Premier League än. I dagsläget tror jag att den mest sannolika reservlösningen är den som vi fick se mot Bournemouth - Eden Hazard som falsk nia. Hazard har överhuvudtaget haft en mycket mer framskjuten roll än tidigare i och med Contes 3-4-3, och han har ju gjort det riktigt bra. Så i väntan på att Batshuayi visar det som Conte vill se så tror jag att vi får se Hazard längst fram om Costa - gud förbjude - skulle bli skadad.- Det lär bli en nagelbitare, men jag tror att vi tar ligan till slut, dels just för att vi inte har något spel i Europa och dels för att de andra titelutmanarna - Liverpool, Man City och Arsenal - har varit så pass ojämna och åkt på oväntade poängtapp medan vi har gått som tåget. Det må vara en klyscha, men det finns inga lätta matcher i Premier League och vi kommer säkert få se många överraskningar även under den andra halvan av säsongen. Självklart kan även vi åka på en och annan mina framöver, och det gäller att laget inte låter sig nedslås när vinstsviten väl bryts. Men med tanke på den tidigare nämnda mentala styrkan så tror jag att laget kommer kunna handskas med de poängtapp som oundvikligen kommer för eller senare.- Även om spelet kanske inte har varit lika bländande i de senaste matcherna som det var tidigare under säsongen så är det svårt att peka på någon särskild spelmässig svaghet. Däremot skulle jag vilja att Conte och klubbledningen ser över truppbredden i januari. Det har tisslats och tasslats om James Rodriguez en längre tid nu, men jag hoppas att han inte ansluter. Jag förstår inte var han skulle passa in i vårt nuvarande system, och dessutom har han ju en tendens att fuska i hemjobbet - något som rimmar illa med Contes defensiva krav på sina spelare. Arturo Vidal vore en våt dröm, men jag har svårt att se att han skulle lämna Bayern München, och framför allt inte mitt under säsongen, som det ju har pratat om. En mer realistisk värvning är däremot Wolfsburgs ytterback Ricardo Rodriguez - en spelare som vore ett klockrent alternativ till Marcos Alonso på vänsterkanten.- Chelsea och Liverpool känns tämligen klara som etta och tvåa. Arsenal kommer nog, som vanligt, lyckas att knipa en CL-plats, som de alltid gör efter en stark vår. (Om det blir som trea eller fyra låter jag vara osagt.) Gällande den kvarvarande platsen tror jag att det blir jämnt skägg mellan Man City och Tottenham med Man U, som ju fått rejäl fart på spelet på sistone, som outsider. Men måste jag gissa så tror jag att Pep och hans ljusblå mannar drar det längsta strået till slut. Med andra ord är Chelsea, Liverpool, Arsenal och Man City topp fyra-kandidater.