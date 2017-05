God Save the Queen.

Rooneys tid i landslaget över?

Den rutinerade anfallaren får inte plats i Gareth Southgates trupp.

Han fick inte starta i Europa League-finalen - nu får han inte plats i det engelska landslaget. Är Wayne Rooneys storhetstid som fotbollsspelare över? Ja, det mesta talar för det. Sakta men säkert checkar han ut från "de tre lejonen".



Nu i juni ska The Three Lions spela två matcher. Skottland borta i kvalet till VM 2018 och några dagar senare väntar en vänskapsmatch mot Frankrike. När förbundskapten Gareth Southgate presenterade sin trupp fick det rutinerade anfallsesset Wayne Rooney inte plats.



Den här säsongen har han bara startat 15 matcher för Manchester United och anfallaren fick bara några minuter mot Ajax i Europa League-finalen. Rooney är en av landslagets största profiler, lagkapten och har 119 matcher på kontot. Men frågan är om vi kommer få se Liverpool-sonen i den vita tröjan framöver?



Beslutet att inte plocka med Rooney i kvaltruppen sänder vissa signaler. Ett svaghetstecken för huvudpersonen själv och ett vågat beslut av Gareth Southgate. Englands nya förbundskapten har förändrat landslaget, både vad det gäller spelsystem och vilka som startar. Än så länge har det burit frukt - och nog ska England kunna ta sig till Ryssland utan fanbäraren med #10 på ryggen.



Truppen i sin helhet (25 spelare):



Målvakter:

Jack Butland, Fraser Forster, Joe Hart, Tom Heaton



Försvarare:

Ryan Bertrand, Gary Cahill, Nathaniel Clyne, Aaron Cresswell, Ben Gibson, Phil Jones, Chris Smalling, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker



Mittfältare:

Dele Alli, Eric Dier, Adam Lallana, Jesse Lingard, Jake Livermore, Alex Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling



Anfallare:

Jermain Defoe, Harry Kane, Marcus Rashford, Jamie Vardy



Englands matcher:

Lördag 10/6 - Skottland (B), Hampden Park 18:00 (VM-kval)

Tisdag 13/6 - Frankrike (B), Stade de France 21:00 (Landskamp)



*** *** ***

0 KOMMENTARER 405 VISNINGAR 0 KOMMENTARER405 VISNINGAR FREDRIK WIBERG

fredrik.wiberg@svenskafans.com

På Twitter: @Fredde21

2017-05-25 14:30:00 fredrik.wiberg@svenskafans.comPå Twitter: @Fredde212017-05-25 14:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om England

England

2017-05-25 15:20:33

England

2017-05-25 14:30:00

England

2017-05-24 10:00:00

England

2017-05-23 23:08:43

England

2017-05-23 13:00:00

England

2017-05-23 11:30:00

England

2017-05-22 22:33:00

England

2017-05-20 18:25:00

England

2017-05-18 13:50:00

England

2017-05-16 12:00:00

ANNONS:

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Den rutinerade anfallaren får inte plats i Gareth Southgates trupp.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Det har viskats om det under dagen och under kvällen kom en nyhet på Crystal Palace hemsida som bekräftar ryktet: Sam Allardyce lämnar Crystal Palace. Och han bekräftar mer eller mindre att han ska gå i pension och fokusera på sin familj och sina barnbarn.England-redaktionen plockar ut helgens bästa spelare från Premier League.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.?En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.20, här kommer veckans…Under lördagen tog man steget upp till Englands näst högsta division.Finallagen är klara - ett kommer gå upp till Premier League.England-redaktionen plockar ut helgens bästa spelare från Premier League.