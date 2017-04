Roy Hodgson får jobb i Australien

Den 69-årige tränaren har fått ett nytt uppdrag i Melbourne City.

Englands tidgare förbundskapten har landat ett nytt jobb. Britten som har en lång karriär bakom sig kommer börjar arbeta för Melbourne City i Australien. Hodgsons tjänst riktas in på att coacha alla tränare i Melbournes olika led.



Melbourne City är systerklubb till Manchester City och det är den goda vännen från Man City, direktören Brian Marwood, som givit Roy chansen. Den australiska föreningen är väldigt ung och grundades i juni 2009. Stokes tidigare målvakt, Thomas Sörensen och Evertons Tim Cahill, är några av spelarna som håller till i klubben.



Roy Hodgson har varit utanför fotbollens värld sedan uttåget med The Three Lions i EM 2016. Nu är Londonsonen tillbaka där han hör hemma, på en fotbollsplan, där han kan dela med sig av sin enorma kunskap. Hodgson har under sin karriär tränat 16 lag.



Vi önskar Roy lycka till i landet där kängurur och koalor har sin hemvist.



BBC Sport

