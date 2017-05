Så slutade Sky Bet Championship

Den sista omgången under söndagen blev dramatisk.





Framförallt i bottenstriden. Blackburn, Nottingham och Birmingham kunde alla åka ur. Ett tag var Rovers över strecket efter att man spurtade till sig en snabb ledning på Griffin Park borta mot Brentford. Nottingham hade länge 0-0 hemma mot Ipswich och såg ut att ramla ner till League One.



Birmingham tog ledningen borta mot Bristol City men en kvittering hade skickat ut Harry Redknapps manskap. Det slutade med att "Brum" avgick med tre poäng och höll sig kvar, Nottingham vann mot Ipswich med 3-0 efter dubbla mål av Assombalonga.







Blackburn stred tappert och vann med 3-1 - men det hjälpte inte. Under hela säsongen har det gått utför för Rovers och nu får man vinka farväl till Englands andraliga.



League One väntar, en liga som är okänd för Blackburn. Inte sedan säsongen 1979/80 har klubben återfunnits i Englands tredjeliga. Bittert för alla Rovers-supportrar och den stora frågan blir nu hur ägarna Venky's kommer reagera. Det bästa vore väl om de försvann från klubben som man förstört under sitt ägarskap. Förutspådde tidigt att avslutningen för Rovers kunde bli tuff



I övrigt notererar vi att Newcastle kan titulera sig som ligavinnare. Detta efter dagens seger mot Barnsley (3-0) samtidigt som Brighton spelade 1-1 mot Aston Villa.



Playoffplatserna går till: Reading (3), Sheffield Wednesday (4), Huddersfield (5), Fulham (6). Reading kommer ställas mot Fulham och vi får ett häftigt Yorkshire-derby mellan "The Owls" och Huddersfield.



Så slutade toppen:

1. Newcastle (94 poäng) Premier League

2. Brighton (93 poäng) Premier League

3. Reading (85 poäng) Playoff

4. Sheffield W (81 poäng) Playoff

5. Huddersfield (81 poäng) Playoff

6. Fulham (80 poäng) Playoff



Så slutade botten:

22. Blackburn (51 poäng) League One

23. Wigan (42 poäng) League One

24. Rotherham (23 poäng) League One



Hela tabellen hittar ni på länk här:



*** *** ***



Resultaten på pränt i den sista omgången:

Aston Villa - Brighton 1-1

Huddersfield - Cardiff 0-3

Newcastle - Barnsley 3-0

Norwich - QPR 4-0

Nottingham - Ipswich 3-0

Sheffield Wednesday - Fulham 1-2

Wolverhampton - Preston 1-0

Wigan - Leeds 1-1

Bristol City - Birmingham 0-1

Brentford - Blackburn 1-3

Rotherham - Derby 1-1

Burton - Reading 2-4



FREDRIK WIBERG

fredrik.wiberg@svenskafans.com

På Twitter: @Fredde21

2017-05-07 15:10:00

