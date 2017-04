Sorg i England efter Ehiogus bortgång

Den tidigare landslagsmittbacken och tränaren avled under fredagen.

Klubbarna Ehiogu representerade under sin karriär:

Gutted is an understatement.. an aspiring coach and all round top guy. My thoughts and prayers are with your family. https://t.co/ad9GkIezBs — Jermaine Jenas (@jjenas8) April 21, 2017

RIP my friend @UgoEhiogu gone too soon. A wonderful caring man. ?? — Kelly Smith MBE (@kelly_smith10) April 21, 2017

Really upsetting news about Ugo Ehiogu .Football has lost a great player and a great man. Thoughts go out to his family. RIP Ugo?? — Chris Sutton (@chris_sutton73) April 21, 2017

Yesterday I lost my friend Germaine Mason. This morning Ugo Ehiogu passed through heart attack. Cherish life it's promised to no one. — fabrice muamba (@fmuamba) April 21, 2017

Fotbolls-England har sorg. Under fredagen nåddes vi av beskedet att 44-årige Ugo Ehiogu hastigt gått bort. Ehiogu var tränare i Tottenhams U23-lag och drabbades av en hjärtattack på Spurs träningsanläggning i torsdags. Engelsmannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda.- Ord kan inte uttrycka den chock och sorg vi känner i klubben, berättade Tottenhams chef- och utvecklingstränare John McDermott tidigare idag.Kondoleanserna har varit många och i helgen kommer det hållas en tyst minut för Ehiogu på Villa Park och Wembley Stadium. Mittbacken gjorde över 200 matcher för Aston Villa under sin karriär och vann ligacupen med Birminghamklubben två gånger (1994 och 1996). Ehiogu noterades även för många säsonger i Middlesbrough där han också vann ligacupen år 2004.Mittbacken avslutade sin karriär år 2009 och var sedan 2014 tränare i Tottenham. Ehiogu lämnar fru och två barn bakom sig.Den tidigare lagkamraten i Middlesbrough, målvakten Mark Schwarzer, sade följande efter att han mottog det tragiska beskedet:- Jag kan inte begripa att han inte längre är här. Han var en fantastisk person, en fantastisk karaktär, en dedikerad fotbolsspelare och dedikerad till sin familj. Han var en grym kille att hänga med, entusiastisk med stor livsglädje. Han var en familjeman och det är så tragiskt att han lämnar en så ung familj bakom sig.Ehiogu noterades för fyra landskamper med det engelska landslaget. Rio Ferdinand, som var gjuten i The Three Lions under många år, skrev följande på sitt twitterkonto:- Kan inte förstå nyheten att Ugo Ehiogu har gått bort. Lugn och värmande vibrationer när man var i hans sällskap. Mitt hjärta går ut till hans familj. Reaktionerna har varit många och nedan följer några hälsningar från twitter:WBA, Aston Villa, Middlesbrough, Leeds, Rangers, Sheffield United*** *** ***BBC Sport