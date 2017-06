SvenskaFans Awards: Säsongens flopp

Säsongens flopp hade den här säsongen många olika kandidater. Men en Premier League-profil stack ut och tog hem en fjärdedel av alla redaktioners röster.



2010/2011: Fernando Torres

2009/2010: Liverpool

I en hård kamp med Arsenal "vinner"den mindre smickrande kategorin "Årets flopp". Vi snackar medom något gick fel och vad som behöver justeras.- Förväntningarna var stora när Joseph Guardiola förra sommaren tog över Manchester City. England skulle få ett skönspelande eget blått Barca och flera experter utnämde City till favoriter till titeln. Men stannar man upp en stund och ser till förutsättningarna så kom inte Guardiola till ett dukat bord utan han fick ta över en av ligans äldsta trupper och ett City i generationsväxling. Det hela blev inte bättre av att samtliga ålderstigna spelare i backlinjen blev kvar och att det enda som tillfördes var den talangfulle John Stones från Everton. Med Vincent Kompany skadad hade City bara två mittbackar att tillgå blev lösningen blev att Aleksander Kolarov plötsligt var ny mittback.Att de ålderstigna backarna som exempelvis Kolarov och Clichy plötsligt skall förvandlas till toppspelare var knappast att räkna med. Den utvecklingen finns bara i sagorna men troligen var det många som trodde att spanjoren var en variant på Harry Potter. För egen del ansåg jag att utveckling och att generationsväxlingen startades var det viktiga målet. Under Pellegrinis sista säsong såg verkligen spelarna proppmätta ut och de behövde verkligen skakas om i truppen. De som tycker att Guardiola är en flopp tror nog på sagor, tomtar och troll. City har under Pep:s första år tagit 12 poäng fler än under Pellegrinis sista säsong och lagets utvecklingskurva pekar uppåt efter att ha varit på nedåtgående under de två sista åren med Pellegrini. Guardiola får 7 av 10 poäng för sin insats under sitt första år i klubben. Skall man kritisera honom för något så är det exprimenten med 3-backlinjen och coachningen mot topplag som många gånger är lite naiv.Att City startade säsongen bra var helt väntat med tanke på att man tvingades kvala till Champions Leauge vilket medförde att laget var tidigt formtoppat. När det gäller Yaya så var han och flera spelare för feta när de kom till försäsongsträningen och det var nyttigt att den nya tränaren ställde krav på spelarna. Yaya jobbade hårt för laget och förjänar ett nytt kontrakt.Ingen framtid i City?- Fabian Delph, Fernando, Clownio Bravo och Nolito har ingen framtid i City. Vidare lär Bony, Danayer, Mangala och Nasri lämna under sommaren. Den som vi City fans vill behålla är Joe Hart.Bernardo Silva har hämtats in från Monaco.- Vi behöver ytterligare spelare i form av minst 3 nya ytterbackar, en mittback samt en box-to-box mittfältare om vi skall kunna utmana om titeln. Spelarna i de defensiva rollerna har inte räckt till mot bra motstånd under de senaste säsongerna.- Tyvärr är de engelska spelarna för dåliga vilket medför att klubbarna skaffar de bärande spelarna från utlandet. Dessa är ofta spelare från "tier 2" medan de bästa ofta väljer topplagen i Spanien som dominerar den europeiska fotbollen. Skall de engelska klubbarna kunna konkurrera med de bästa klubbarna i Europa kan det nog vara klokt med ett uppehåll på ett par veckor under vintern. Slutligen så måste kvaliteten i form av bolltempo höjas ett par snäpp för att nå kvalitetén som krävs i Europa.City bound?- Fabinho, Walker och Mendy duger bra2015/2016: Chelsea 2014/2015: Mario Balotelli 2013/2014: Manchester United 2012/2013: Queens Park Rangers2011/2012: Liverpool2008/2009: Newcastle