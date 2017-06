Newcastlefansen skrattade när Tottenham betalade 30 miljoner pund för Moussa Sissoko. En säsong senare förstår Tottenhamfansen vad de skrattade åt.

SvenskaFans Awards: Säsongens floppförvärv

Premier League-redaktionerna på SvenskaFans.com har fått rösta fram det nyförvärv som de anser har floppat mest.

Claudio Bravo, Simone Zaza, Ahmed Musa. Men två spelare sticker ut lite extra: Paul Pogba samt Moussa Sissoko, där den sistnämnde drar längsta strået med 25 procent av rösterna.



Vi snackar med Bror Hemming på Tottenhamredaktionen om fransmannens säsong och ovissa framtid i Tottenham.



Var Sissoko ett 5-i-3 ragg som gick helt åt skogen? Hur gick tankarna egentligen i styrelserummet? Många Newcastlefans skrattade ju åt att Tottenham var dumma nog att köpa honom efter den dåliga säsongen han hade i Newcastle? Och så kom ni med en 30 miljonersbunt?

- Ja,





Sissoko imponerade i EM, men lyckades aldrig ta chansen i Tottenham.



I Exit Talks säger du att det inte var lätt att komma in i ett så självspelande piano som Tottenham. Men var ligger största ansvaret att han misslyckats? Att han inte tagit chansen själv, eller att Pochettino inte vågat spela honom nog mycket? Erik Lamela har ju ändå varit borta sen oktober och han startade ju de flesta matcherna tidigare. Där var det ju en konkurrent mindre?

- När det ser ut som det gör går det inte att gnälla. Spurs var för bra för Moussa Sissoko, men om någon hade gett mig chansen att gå tillbaka till förra sommaren för att stoppa affären så hade jag inte vågat. Sissoko har varit en del av det Tottenham som har gjort en väldigt bra säsong. Det är omöjligt att säga hur det hade sett ut utan honom på träningsanläggningen och i omklädningsrummet runt matcherna. Man får aldrig underskatta vikten av att sätta press på andra spelare. Med en 30-miljonersman i truppen visste alla vad som gällde. Den som inte levererade skulle få flytta på sig, för med 30 investerade miljoner ska det inte vara lätt att hålla detta nyförvärv utanför startelvan. Det största ansvaret för att Sissoko misslyckades har därför spelarna som vägrade ge honom chansen eftersom alla spelade så bra. Bra så.



Pochettino sa väl att han saknade en stark spelare som kunde gå in och ta plats offensivt. Men min känsla var i alla fall att han inte var nog snabb eller kvicktänkt för att kunna hantera den rollen?

- Sissoko såg aldrig särskilt bra ut, men en god fysik har han, och sådana spelare bidrar till att göra Spurs till ett jobbigare lag att möta. Det största problemet var att han kändes väldigt svag med bollen, och heller inte anpassade spelet efter detta, utan fortsatte att spela för svårt. Dålig bollbehandling är svårt att komma undan med i dagens Tottenham.





Koeman ville ha Sissoko förra sommaren. Provar han igen?



Att han lämnar känns ju som en självklarhet. I vilken position och i vilket sorts lag tror du att han skulle trivas bäst?

- I Newcastle kändes det väl som att han trivdes lite bättre i stora matcher. I Tottenham har han funkat bättre mot slutet. Jag skulle inte bli upprörd om han blev kvar, men han själv bör kanske söka en annan klubb. Det känns väl som att lag som Everton och



Avslutningsvis: du får 20 miljoner för Sissoko. Hur återanvänder du dem?

- Det rimliga är väl att fortsätta justera spelarnas löner genom att förlänga kontrakt. Men det är klart, om Sissoko lämnar måste en ersättare in för truppen ska inte tunnas ut även om det finns juniorer som säkert vill få mer speltid nästa säsong.



Tidigare vinnare: Säsongens floppförvärv

2015/2016:

2014/2015:

2013/2014:

2012/2013: Christoper Samba

2011/2012: Jordan Henderson

2010/2011: Fernando Torres

2009/2010: Alberto Quilani

2008/2009: Robbie Keane Denna mindre smickrande utmärkelse hade många kandidater denna säsong:. Men två spelare sticker ut lite extra: Manchester U niteds miljardförvärvsamt Tottenham , där den sistnämnde drar längsta strået med 25 procent av rösterna.Vi snackar medpå Tottenhamredaktionen om fransmannens säsong och ovissa framtid i Tottenham.- Ja, Everton var ju med och tramsade. Det är möjligt att det vi idag känner oss helt säkra på att Spurs gjorde fel. Det är möjligt att många ryckte att det var fel redan när det hände. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men jag tycker inte att det är så konstigt att det blev som det blev. Spurs var redo att spendera, och hur mycket ledningen än försöker hålla linjen att bara spendera på spelare som man verkligen vill ha så är det lätt att gå vilse. Andra nappade inte och Sissoko har det i sig att dominera en EM-final. Everton fick inte sin spelare, ett Everton som många ville få det till att laget hade passerat Spurs vid säsongstipsen för två år sedan. Nånstans hade han nog kunnat förstärka det där laget, men i Spurs räckte det inte till den här säsongen.Sissoko imponerade i EM, men lyckades aldrig ta chansen i Tottenham.- När det ser ut som det gör går det inte att gnälla. Spurs var för bra för Moussa Sissoko, men om någon hade gett mig chansen att gå tillbaka till förra sommaren för att stoppa affären så hade jag inte vågat. Sissoko har varit en del av det Tottenham som har gjort en väldigt bra säsong. Det är omöjligt att säga hur det hade sett ut utan honom på träningsanläggningen och i omklädningsrummet runt matcherna. Man får aldrig underskatta vikten av att sätta press på andra spelare. Med en 30-miljonersman i truppen visste alla vad som gällde. Den som inte levererade skulle få flytta på sig, för med 30 investerade miljoner ska det inte vara lätt att hålla detta nyförvärv utanför startelvan. Det största ansvaret för att Sissoko misslyckades har därför spelarna som vägrade ge honom chansen eftersom alla spelade så bra. Bra så.- Sissoko såg aldrig särskilt bra ut, men en god fysik har han, och sådana spelare bidrar till att göra Spurs till ett jobbigare lag att möta. Det största problemet var att han kändes väldigt svag med bollen, och heller inte anpassade spelet efter detta, utan fortsatte att spela för svårt. Dålig bollbehandling är svårt att komma undan med i dagens Tottenham.Koeman ville ha Sissoko förra sommaren. Provar han igen?- I Newcastle kändes det väl som att han trivdes lite bättre i stora matcher. I Tottenham har han funkat bättre mot slutet. Jag skulle inte bli upprörd om han blev kvar, men han själv bör kanske söka en annan klubb. Det känns väl som att lag som Everton och Stoke skulle passa bra. Jag är inte särskilt förtjust i honom på kanten, även om han skulle kunna få fler matcher innan jag dömer ut honom som ytter när Spurs spelar med tre mittbackar, men egentligen känns han väl lämpad som en relativt central mittfältare som har en defensiv mittfältare bredvid sig så att han kan ge sig av på långlöpningar.- Det rimliga är väl att fortsätta justera spelarnas löner genom att förlänga kontrakt. Men det är klart, om Sissoko lämnar måste en ersättare in för truppen ska inte tunnas ut även om det finns juniorer som säkert vill få mer speltid nästa säsong.2015/2016: Memphis Depay 2014/2015: Mario Balotelli 2013/2014: Erik Lamela 2012/2013: Christoper Samba2011/2012: Jordan Henderson2010/2011: Fernando Torres2009/2010: Alberto Quilani2008/2009: Robbie Keane

0 KOMMENTARER 162 VISNINGAR 0 KOMMENTARER162 VISNINGAR HENRIK ÖRTENVIK

2017-06-15 09:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om England

England

2017-06-15 09:00:00

England

2017-06-14 10:04:00

England

2017-06-14 09:00:00

England

2017-06-13 09:00:00

England

2017-06-12 09:00:00

England

2017-06-11 16:00:00

England

2017-06-10 20:35:00

England

2017-06-10 14:00:00

England

2017-06-10 12:00:00

England

2017-06-09 10:00:00

ANNONS:

Premier League-redaktionerna på SvenskaFans.com har fått rösta fram det nyförvärv som de anser har floppat mest.På onsdag morgon släppte Premier League spelschemat för säsongen 2017/2018.Premier League-redaktionerna på SvenskaFans.com har fått rösta fram säsongens bästa unga spelare.Så har det blivit dags att presentera den spelare som SvenskaFans Premier League-redaktioner har valt fram som säsongens bästa nyförvärv.Inspirerat av NBA-utmärkelsen "Sixth man" röstar Premier League-redaktionerna varje säsong fram en spelare som är en utmärkt avbytare och som kommer in och kan förändra en matchbild. Den här säsongen föll valet på en omdiskuterad fransman som dessutom gör målet som röstas fram som årets mål.Idag presenterar vi den tränare som röstats fram som säsongens tränare.Harry Kanes sena kvitteringsmål räddade England borta mot ärkerivalen Skottland i en rafflande och tuff VM-kvalmatch på Hampden Park under lördagseftermiddagen.Så var det dags att presentera anfallare nummer två som kompletterar SvenskaFans Team of the Year för säsongen 2016/17.Gruppettan England åker norrut för möte mot Gordon Strachans manskap.Vår summering av Premier League har nått fram till anfallarna. I omröstningen var det ingen diskussion om vilken anfallare som var nummer ett i SvenskaFans Team of the Year.