SvenskaFans Awards: Säsongens mest förbättrade

Inspirerat av NBA:s utmärkelse MIP, most improved player, röstar Premier League-redaktionerna på SvenskaFans varje år fram den spelare som de tycker har utvecklats mest positivt under säsongen. Den som utvecklats mest positivt den här säsongen är en spelare som efter många år på vift äntligen fick chansen i klubben han tillhör.

"If you asked me before the change if I imagined him in this new position, I would say not, because we started to try to play with the 4-2-4 and I always saw him as a winger, very good one-v-one but a bit poor defensively. When I decided to change the system, I wanted to try him in this role, to work with him in a different situation, and he showed me great commitment to understand and to study the new role, above all in defensive situations. Now we have a complete player, offensively and defensively."hyllarEn av säsongens charmigaste förvandlingar var onekligen den karriärvändning somgenomgick i Chelsea under säsongen. Efter flera misslyckade lånesvängar var det nog ingen som trodde att nigerianen skulle ha en framtid i Chelsea. men Antonio Conte trodde på honom och han tog verkligen chansen.är lyrisk över hans insats:- Det är helt underbart att se. Jag fastnade för Victor Moses redan när han kom från Wigan 2012 och önskade mig faktiskt en tröja med hans namn den säsongen. Tyvärr har jag inte haft anledning att bära den speciellt mycket, förrän nu! Antonio Conte har på många sätt fört tillbaka fotbollens grundvärden in i Chelsea, och gud ska veta att man som supporter brottats med frågor kring vad ens klubb egentligen utvecklats till. Conte ser inte till spelarnas potential att kränga tröjor i Asien när han tar ut sitt lag, han ser enbart till det sportsliga och vad som kan vara bäst för Chelsea på ett fotbollsmässigt plan. Moses har varit klockren i sin wingerroll, och har med all rätta fått fortsatt förtroende.Antonio Conte gav Moses chansen efter flera lånesvängar.- Antonio Conte har ju en historia av att hitta en plats även för de mindre självskrivna spelarna. Som tränare för Italiens landslag gjorde han Sunderland floppen Emmanuele Giaccherini till EM-stjärna, och redan innan säsongen började var vi många som hoppades på en liknande utveckling med Moses. Men visst är det överraskande, han har inte direkt imponerat under sina lånesejourer. Kanske behövde Moses bara känna ett villkorslöst förtroende från sin tränare, något han förmodligen inte gjort sedan tiden i Wigan, för att han skulle blomma ut. Sedan ska man inte underskatta att Conte hittat helt rätt position åt honom. Moses har tidigare varit mer utpräglat offensiv, och det blir då svårt att konkurrera med Hazard, Pedro och Willian. Conte uppfann en plats åt Moses, en chans att vara en del av laget, och som han tog den. Marcos Alonso hade en mycket fin första säsong i Chelsea.- Såväl Pedro som Willian har visat sig kapabla att axla positionen. De må vara offensiva men Victor Moses är som sagt också en offensiv spelare i grunden. Vi har också försvarsspelare som kan kliva in, som Azpilicueta eller Nathan Aké. Men det är klart Chelsea nu behöver bredda truppen med tanke på stundande Europaspel. Då hade det varit skönt med mer renodlade alternativ till Alonso och Moses, även om ingen nödvändigtvis skulle peta dem ur elvan. Varken Alonso eller Moses är direkt topp fem i världen, men jag vill inte ha någon annan där för tillfället.- Bredda truppen ytterligare, i och med att vi får en front till att slåss på. Det gäller också att behålla spelarna vi har, främst de spelare som kanske inte fått den speltid de förtjänat. Sedan är det också viktigt att inte stagnera, nöja sig. Efter guldet 2015 litade Mourinho på det gamla gardet, som tiden sprang ifrån under sommaren. Senaste transferfönstret som mästare plockade vi in Michael Hector och Papy Djilobodji . Bara för att det gått bra i år får man inte luta sig tillbaka.Kan Alexis vara något för Chelsea?- Det kanske blir lite motsägelsefullt med tanke på förra frågan, men jag hoppas att årets elva kan hållas intakt. Kanske kan Fàbregas få en plats på mitten istället för Matic. Men skulle vi få chansen att hugga, säg, Alexis Sanchez är det inget snack om vad Conte bör göra. Då uppgraderar vi oss och håller konkurrenterna borta från nästa säsongs ligatitel.Runner-up2016: Danny Drinkwater 2015: Harry Kane 2014: Jordan Henderson 2013: Romelu Lukaku 2012: Clint Dempsey 2011: Vincent Kompany 2010: Gareth Bale 2009: Darren Bent & Phil Jagielka