SvenskaFans Awards: Säsongens nyförvärv & säsongens spelare

Så har det blivit dags att presentera den spelare som SvenskaFans Premier League-redaktioner har valt fram som säsongens bästa nyförvärv.



"He's a special talent. What I like about him - actually what I love about him - is he plays the game in such a humble way. He works hard, he can pass the ball, he can tackle, he can score goals. He's a special talent, and to be the man mountain that he is, and the size he is, says a lot about him."

/David Beckham hyllar N'golo Kanté.



Det är väl kanske ingen större överraskning att 80 % av rösterna hamnade på N'Golo Kanté som för andra året i rad väljs ut till "säsongens nyförvärv" i Premier League. Han drar dessutom hem utmärkelsen "säsongens spelare" med 50 procent av rösterna. Den ettrige duracellkaninen var precis den motor som Chelsea behövde för att återta mästartiteln efter fjolårsfiaskot.



Här kan ni läsa intervjun med Gabriel Zetterström efter att Kanté tog en plats i SvenskaFans Team of the Year.



Runner-up - säsongens nyförvärv

Sadio Mané, 2 röster.



Runner up - säsongens spelare

Eden Hazard, 3 röster.

2016: Riyad Mahrez 2015: Eden Hazard 2014: Luis Suarez 2013: Gareth Bale 2012: Robin van Persie 2011: Nemanja Vidic 2010: Wayne Rooney 2009: Steven Gerrard 2016: N'Golo Kanté 2015: Alexis 2014: Wilfried Bony 2013: Michu 2012: Papiss Cissé 2011: Javier Hernandez 2010: Thomas Vermaelen 2009: Mark Schwarzer 2008: Fernando Torres