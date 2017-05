SvenskaFans Team of the Year: Försvarare I

Det har blivit dags att presentera den den första backen i SvenskaFans Team of the Year som Premier Leauge-redaktionena har röstat fram.

** I år har många redaktioner röstat fram en trebackslinje istället för en traditionell fyrbackslinje. Men för att det inte ska bli förutsägbart vilken sorts försvarslinje som väntar så kommer vi presentera försvararna utifrån det antal röster de fått, inte utifrån position som vi traditionellt gjort. **"He's shown a lot at the Lane already. He can hit diagonal passes and hit them easily, that's something in his locker. He's tenacious in the tackle, quick - as is the whole of the backline at Spurs - and he's aggressive. One of the key strengths that separates a solid centre-back out as as one of the best around is concentration. I played with centre-backs in my career who had raw ability but one lapse in concentration would lead to a goal. They could be good for 89 minutes but then give a goal away and they'd go from an eight of our ten performance to five out of ten in an instant. Organisation is so important as well. He's got all that. He doesn't concede fouls and that's another sign of a top centre-back. He doesn't allow an opponent a chance to bend the ball into the top corner from a set-piece situation"hyllar Tottenham s mittbackfår för andra säsongen på rad flest röster när Premier League -redaktionerna på SvenskaFans.com väljer ut sitt Team of the Year. Vi snackar medom belgarens säsong.- Tottenham har ett försvar som känner varandra och framför finns visserligen en ny spelare i Victor Wanyama men sättet som han jagar sönder motståndarna på gör att motståndarna får det svårare att hitta in med kvalitet i det farliga området. Toby Alderweireld har enormt mycket hjälp av Jan Vertonghen och dom agerar verkligen som två spelare som hela tiden ser till varandras bästa. Det finns ingen konkurrens mellan dom, utan dom gör bara varandra bättre. Med Alderweireld i laget fokuserar Vertonghen på försvarsspelet på ett helt annat sätt än han brukade göra, och det går absolut att hävda att Vertonghen har gjort en bättre säsong än Alderweireld. Sedan är Alderweireld en viktigare ledare för försvaret, för även om det inte föll ihop när han var borta så känns det mer för att ett samspelt lag kunde fortsätta göra det man är bra på, men jag ser inte Vertonghen som den stora ledaren i ett försvar över längre tid. Alderweireld är ledaren, och det är framförallt det han bidrar med.- Alderweireld är en sån där spelare som är väldigt bra att ha om man vill bygga ett lag som är bra på riktigt. Det är tur för Tottenham att fotbollslogiken fungerar annorlunda, att det inte alltid är denna typ av spelare som efterfrågas. Det värvas för enorma summor men pengarna läggs oftast på talang, brassar och engelsmän. Ofta offensiva spelare, men inte alltid så. Alderweireld är inte ung, han är inte offensiv och han är inte spektakulär för en ägare med massa pengar. Alderweireld är bara en riktigt bra mittback och en stor ledare. En spelare som gör skillnad i ett ordentligt lagbygge. Kevin Wimmer har fått snålt med speltid den här säsongen.- Kevin Wimmer har inte övertygat alla gånger, men i rollen som han har haft har det funkat. Spurs kan spela med två mittbackar och man kan spela med tre. Om Mauricio Pochettino hittar en mittback som han vill ha kommer han att se till att denna mittback får speltid. Han kommer att sälja in detta för spelaren. Pochettino har gjort det till sin grej att bryta mot försvarsspelets grundprinciper. Han byter helt spelsätt mellan två mittbackar och tre. Han ändrar om i trebackslinjen där Eric Dier ibland går in centralt och byter plats med Alderweireld. Allt funkar. Med en sådan defensiv stabilitet som Spurs har arbetat fram funkar det mesta. Jag är därför inte särskilt orolig för Wimmer och jag är heller inte orolig för.en eventuell ersättare som ska in och leverera när det behövs och Pochettino väljer att formera det på ett sätt som kräver speltid för denna mittback.- Jag vet inte riktigt hur det blivit så, men det visar på hur bra lag som Spurs har. Jag tror helt klart att avsikten varit att använda Moussa Sissoko mer, men det har liksom inte gått att få in honom i laget. Sedan har Heung-min Son verkligen levererat när Harry Kane varit borta, så även där är svårt att kräva mer speltid. Angående Georges-Kevin N'Koudou är läget ännu svårare, men han har gjort några intressanta inhopp så vi kan väl fortsätta där. Men dessa spelare har framförallt bidragit med en bredd och en stabilitet runt laget, för även om dom inte använts så mycket så blir känslan en annan om vi byter ut dessa spelare mot spelare 19-21 i truppen. Jag tror inte man ska underskatta betydelsen av det lugn som dessa spelare ändå ger Pochettino i form av vettiga alternativ om det värsta skulle inträffa. Nu behövde han aldrig spela in tre juniorer som skulle kunna behövas i en krissituation. Nu hade han spelare som han visste att han kunde plocka fram även om dom inte levererat vad vi hade hoppats på inför säsongen.- Drömbänken ser väl ut ungefär som den bänk som vi har sett den här säsongen. Kanske att nån junior från egna leden får fler chanser på bänken. Kanske nån offensiv kraft med snabbhet som kan göra skillnad. Kanske att nån av dom mindre lyckade nyförvärven som nämns ovan byts ut mot en annan modell. Inga stora förändringar, det är inte så det här laget har kommit till den här positionen, utan det är fortsatt mer av samma som gäller.2016: Toby Alderweireld 2015: John Terry 2014: John Terry 2013: Rio Ferdinand 2012: Fabricio Coloccini 2011: Nemanja Vidic 2010: Richard Dunne 2009: Brede Hangeland 2008: Nemanja Vidic 2007: Nemanja Vidic