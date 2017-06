SvenskaFans Team of the Year: Försvarare III

Premier League-redaktionerna har valt ut sitt Team of the Year för säsongen 2016/17. Idag presenterar vi den försvarare som fick tredje flest röster.

"We found players not to adapt, but to play in different roles compared to the past. Like Azpi, he is incredible in this new role. He is one of the best in the world in this role."/Antonio Conte hyllar César Azpilicueta.César Azpilicueta har alltid varit en följsam ytterback som varit omutlig defensivt men inte kunnat bidra tillräckligt offensivt. Att spela honom som wingback kände därmed inte optimalt. Men då John Terry saknade speeden för 3-4-3:n och Kurt Zouma var skadad vid systembytet blev den tredje mittbacksplatsen bredvid Cahill och Luiz ledig. Conte såg antagligen det ovan nämnda, och efter några matcher som en smidig reservlösning blev det snabbt uppenbart att rollen var som klippt och skuren för ”Dave”.Antonio Conte hade funderat på trebackslinje sedan han tog över Chelsea . Efter två raka förluster gjorde att han slag i saken.- Cahill är en karaktärsstark mittback som läser spelet på ett ypperligt sätt och är oftast på rätt plats vid precis rätt tid. David Luiz tjänstgör med sin fina teknik och sitt kvalitativa passningsspel rsom den bolldistribuerande mittbacken, en roll som är oerhört viktig för att Contes 3-4-3 ska fungera. Azpilicueta är, liksom Cahill, väldigt intelligent och hjälper med sin fart och spelförståelse att stänga till högerkanten och täcka upp de ytor som Victor Moses antingen offensiva utflykter eller defensiva brister lämnar.- Den gode spanjoren brister i luftrummet och måste jobba på sin spänst för att bli en ännu bättre mittback. Paradoxalt nog tycker jag att han har blivit mer bekväm med bollen när han spelat mittback den här säsongen, men ska han spela som wingback oftare nästa säsong måste han jobba vidare på den offensiva biten vad gäller såväl teknik som ”end-product”.- De allra flesta vittnar om att han är en taktisk perfektionist med en vinnarmentalitet ut i fingerspetsarna. Han har också krävt avsevärt mer på träningarna än någon annan ledare, och i synnerhet under försäsongen som många har beskrivit som den klart tuffaste någonsin.Får Andreas Christensen chansen nu?- Förutom Nathan Aké och Kurt Zouma som redan finns i truppen så hoppas jag på Andreas Christensen. Den 21-årige dansken som tillhört klubben sedan 2012 har imponerat stort i såväl Bundesliga som CL under de två senaste säsongerna då han varit på i Borussia Mönchengladbach. Han är ett monster i luften och är dessutom väldigt spelskicklig. Han är utan tvivel något utöver det vanliga, och ser man till den positiva utvecklingen som Conte haft på våra andra försvarsspelare så tror jag att han kan blomma ut till en mittback av rang bara han ges förtroendet och chansen. Något annat, som är positivt och viktigt, är att han tack vare sin historik i klubben räknas som ”homegrown at club”, vilket är en truppregistreringskvot som vi, likt City hade i år, kommer få problem med att fylla snart, om vi inte börjar använda vår fina akademi i större utsträckning.