SvenskaFans Team of the Year: Målvakten

Det har blivit dags att summera säsongen 2016/17. Vi börjar med att presentera SvenskaFans Team of the Year, det lag som SvenskaFans Premier League-skribenter har röstat fram. Idag presenterar vi målvakten.

"We all know David's error against Stoke was a rarity. He doesn't make many mistakes and even though he didn't have much to do until about 70 minutes, you could see he is the right man in the right place. There are not many goalkeepers who could have stopped both of those chances.If you let one mistake affect you then it can bring you down all week and you don't want that to happen. David never changed. He was still the same in training and you always know he will be there when you need him."hyllarförsvarar återigen sin position i SvenskaFans Team of the Year. Den här gången med drygt 30 procent av rösterna. Vi snackar medpå Unitedredaktionen om spanjorens säsong och framtid i klubben.- Hans säkerhet. Oavsett om man är försvarare, mittfältare, anfallare eller för den delen supporter, känner man sig säker med De Gea i målet. Jag blir nästan mer förvånad när De Gea släpper in ett mål en när han gör en monsterräddning. Denna självsäkra utstrålning har De Gea under de senaste åren jobbat fram, den där taniga spanjoren som fick kritik första säsongen är ett minne blott. Att han återigen utses till säsongens målvakt av oss supportrar är ett bevis på hans utveckling.Silly Season är här och med detta kommer ryktena om att Madridfödde De Gea ska flytta hem.- Ryktena kring De Gea och Real Madrid har egentligen varit ett ständigt orosmoln ända sedan den där sommaren för två år sedan, men de har ju trappats upp ännu mera under det senaste halvåret. Dels för att Navas under en period stod för några uppseendeväckande tabbar, dels för att United gått så svagt i ligan. De ryktena har i och med att Romero under slutet har fått större förtroende av Mourinho ökat. Men samtidigt har Navas borta i Madrid hittat formen igen och även om man aldrig vet hur Florentino Pérez tänker känns det överlag som att klubben under Zidane agerar lite lugnare på transfermarknaden. Så för att sammanfatta är en flytt till Madrid denna sommar absolut möjlig, men självfallet hoppas vi alla United-supportrar att han stannar och själv tror jag även att han gör det.José Mourinho firar säsongens tredje titel.- Kring detta råder ju vitt skilda meningar bland oss supportrar. Ena lägret menar att titlarna - i kombination med att vi genom Europa League även fick en plats i Champions League - gör detta till en bra säsong. I det andra lägret väger den svaga ligapositionen och det undermåliga anfallsspelet över. Själv står jag väl någonstans mittemellan, men lutar betydligt mer åt det andra lägret. För även om utfallet blev okej, med titlar och Champions League, var det inte riktigt detta de flesta av oss hoppades på på förhand. Då talades det om ligatiteln, och även om jag själv inte trodde att vi tillslut skulle vinna ligan förväntade jag mig att vi skulle vara med i striden. Det var vi ju inte ens i närheten av och när även vårt anfallsspel oftast har varit direkt uselt så minns jag - trots titlarna - säsongen med besvikelse.- Det stämmer att vi under Mourinho har ett stabilt försvar som släpper in få mål, och det ska han förstås någonstans ha cred för. Men ser vi tillbaka i tiden släppte vi även under Louis Van Gaal in få mål. Som jag ser det beror vårt svaga anfallsspel på två saker: För det första den eftersläpande mentaliteten från Van Gaal, där riskminimering stärkte defensiven. Med tiden kommer Mourinho dock att stryka över Van Gaals minne, så där oroar jag mig inte speciellt mycket. Den andra anledningen ser jag dock som betydligt mer problematisk, och det är att Mourinho inte har lyckats sätta något offensivt grundspel - trots flertalet dyrköpta pjäser. Ser man till portugisens historik är det ju dock inte oväntat, Mourinho har aldrig prioriterat bländande anfallsfotboll. Men om United ska lyckas hänga med konkurrenterna tror jag att han måste tänka om, han måste framför allt sätta ett offensivt grundspel istället för att hoppas att Pogba eller Zlatan ska hitta på något magiskt framåt. Annars kommer vi även nästa säsong halka efter i tabellen.Ryktena om Antoine Griezmann i Manchester U nited växer sig allt starkare.- För att återkoppla till förra frågan så vill jag att Mourinho börjar nöta på anfallsspelet, för egentligen har vi redan en trupp tillräckligt stark för att kunna spela bra anfallsfotboll och kunna förvandla de otaliga kryssen till segrar. Så i första hand utveckla det befintliga laget, men självklart kommer det även ske en del övergångar. För att återigen återkoppla till tidigare frågor vill jag för det första att De Gea stannar, det kommer bli en nyckelfråga i sommar. På vänsterbacken vill jag även se Luke Shaw få chansen, men där finns det tyvärr stora frågetecken och en ny vänsterback kan mycket väl introduceras. Därtill tycker jag att vi fortfarande behöver en mittback, en kompanjon till Bailly.Och så behöver vi även förstärka offensiven, men inte i närheten av så drastiskt som en del snackar om. I truppen finns redan en hel drös av bra fotbollsspelare, men få som Mourinho har gynnat. Får han ut mer av Martial, får han ut mer av Mkhitaryan osv... då har vi redan en lysande grund att stå på. Men en offensiv spelare till behöver vi nog, en spelare som gör skillnad och avgör matcher. Helst skulle jag se den spelaren på högerkanten, en kvick ytter där Mata är för långsam och Lingard för ojämn. Men jag tror inte att vi kommer att få se den typen av värvning. Jag tror snarare att det kommer bli ett stort namn i Real Madrids Galactico-inspirerade strategi och i den kategorin står Antoine Griezmann nära till hands. Egentligen har jag svårt att se var i den nuvarande formationen som Griezmann ska få plats, men som en stor beundrare av den korte fransmannen skulle jag ändå älska att se honom i rött. Förutsatt att formationen anpassas till dem skulle Griezmann tillsammans med Pogba mycket väl kunna utgöra grunden för det nya lagbygget och blir det verklighet kommer jag att längta till augusti.***Runner up: Thibaut Courtois 2016: David De Gea 2015: David De Gea 2014: Petr Cech 2013: David De Gea 2012: Joe Hart 2011: Joe Hart 2010: Joe Hart 2009: Mark Schwarzer 2008: David James 2007: David James