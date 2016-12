Team of the week #18

England-redaktionen plockar ut helgens bästa spelare från Premier League.



Resultat omgång 18

Formation 4-2-3-1

Watford - Crystal P 1-1Arsenal - W Bromwich 1-0Chelsea - Bournemouth 3-0Man United - Sunderland 3-1Burnley- Middlesbrough 1-0Leicester - Everton 0-2Swansea - West Ham 1-4Hull - Man City 0-3Liverpool - Stoke 4-1Southampton - Tottenham 1-4Höll Arsenal stången ända tills straffen med bara tre minuter kvar. Tio räddningar och en insats som förtjänade en clean sheet.Den mångsidige Milner har utvecklats till en av ligans absolut bästa vänsterbackar. Ett assist och en gedigen insats mot Stoke.Första målet på över ett år och stabil i mittförsvaret. Sätter griller i huvudet på Mourinho som måste undra över hur han bäst formerar mittförsvaret.En spelare som man unnar ett bättre lag. Målskytt mot Swansea och av få ljuspunkter denna struliga säsong.Säger en del om Citys bleka insats att Sagna är ett givet inslag i de flestas Team of the Week. Men fransmannen påminde om sitt gamla goda jag mot Hull.Börjar växa in i Unitedtröjan och hitta rätt i Premier League . Det borde oroa rivalerna som bara är några poäng före i tabellen.Att Antonio Conte är en skicklig manager råder inget tvivel om. Sättet han använder Fabregas visar på hans skicklighet. Fabregas levererar när han får chansen.Tottenham var illa ute mot Southampton. De släppte till ett tidigt mål och var tidigt satta under press. Men Alli nickade in kvitteringen via “klykan” och satte sedan ett till i slutet. Två skott på mål, två mål för den unge engelsmannen.Pånyttfödd i Chelsea den här säsongen.Två mål mot körsbären från sydkusten och har nu fyra mål och fem ass på elva matcher.Ett assist och skapade mängder av chanser när West Ham enkelt avfärdade Swansea.Skapade fem chanser, satte ett mål och assisterade två. Given i denna elva!Utnyttjade Swanseas patetiska försvar till fullo körde över dem.