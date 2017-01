Team of the week #21

Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.

Resultat omgång 21

Tottenham - WBA 4-0

Sunderland - Stoke 1-3

West Ham - Crystal Palace 3-0

Watford - Middlesbrough 0-0

Hull - Bournemouth 3-1

Burnley - Southampton

Swansea - Arsenal 0-4

Leicester - Chelsea 0-3

Everton - Man City 4-0

Man United - Liverpool 1-1







Formation 4-3-3



MV: Víctor Valdés - Middlesbrough (1)

Den spanska målvakten har varit ett nyttigt nyförvärv för Boro. Borta mot Watford gjorde han några viktiga räddningar och låg bakom bortapoängen hem till Riverside.



HB: Kyle Walker - Tottenham (5)

Ytterbackens ben var som trumvirvlar på White Hart Lane. Som han löpte, den gode Walker. Offensivt är han en av PL:s allra bästa. Given i The Three Lions.



MB: Shkodran Mustafi - Arsenal (1)

Tysken är fortfarande obesegrad i Arsenal-tröjan. Ett gott tecken för Wenger och hans grabbar. Bra insats mot sorgligt svaga Swansea på Liberty Stadium.



MB: Gary Cahill - Chelsea (4)

Det krävs en bra defensiv för att gå långt. Conte har verkligen satt försvaret. Kapten Cahill går i bräshen och leder laget med stil. Ny solid insats från Gary.



VB: Marcos Alonso - Chelsea (1)

Ligaledarna klarar sig fint utan skyttekungen Diego Costa. När catten är borta dansar Marcos Alonso i straffområdet. Två mål från den spanska ytterbacken.



CM: Tom Davies - Everton (1)

Det är så vackert att se när egna produkter som Tom Davies kommer fram. Orädd, viljestark och bara bäst hemma mot Man City. Fotboll är så jäkla fint ibland.



CM: Joey Barton - Burnley (1)

Så var han tillbaka. Mannen, myten legenden. Spelskandaler och annat tjafs som vanligt runt britten. Men fotboll kan han spela. Mål och hjälte på 18 minuter!



CM: Manuel Lanzini - West Ham (1)

Där satt den! Äntligen en säker viktoria för West Ham och som man behövde den. När Payet strejkar bjuder lagkamraterna på godis. Lanzinis chipp matchens delikatess.



HY: Marco Arnautovic - Stoke (1)

Östterikaren sänkte tidigt Sunderland på Stadium of Light. Två mål och matchhjälte i nordöst. Stoke tuffar på och Sunderland fortsätter vara.. Sunderland...



FW: Harry Kane - Tottenham (3)

Anfallaren bjöd på ett hattrick när Spurs krossade WBA. Harry var King med stort K. Verkar än så länge inte störd av sömnlösa nätter av familjens nytillskott!



VY: Abel Hernandez - Hull (1)

Blytung seger för Hull mot Bournemouth i den nya tränaren Marco Silvas debut. Starkt att vända 0-1 till seger med 3-1. Liket lever när Hernandez visade vägen.



COACH: Ronald Koeman - Everton (1)

Everton har varit lite av en besvikelse under säsongen. Men i helgen visade man upp hela sin potential. Koeman slog schackmatt mot Pep redan vid minut ett.

2017-01-16 21:30:00

Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.10 frågor om Premier League. 90 sekunder. Mest rätt vinner.Till helgen börjar Afrikanska mästerskapen, en turnering som pågår till den 5:e februari för de lag som tar sig hela vägen. Därmed är också turneringen en fasa för klubbar med duktiga afrikanska spelare. Vi listar vilka klubbar som tappar vilka spelare.Igår kväll lottades den fjärde omgången av FA-cupen. Matcher som spelas 27-30 januari.En podcast om engelsk fotboll med Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt.Vi avrundar summeringen av Premier League i halvtid med en intervju med redaktionen för ett lag som har överraskat stort under hösten.10 frågor om Premier League. 90 sekunder. Mest rätt vinner.Vi fortsätter summeringen av Premier League i halvtid med att lyfta fram ett lag som inte alls motsvarat förväntningarna den här säsongen, efter en strålande fjolårssäsong.Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.Efter 19 omgångar hittar vi Swansea på jumboplatsen i Premier League, efter en rad märkliga ageranden både under transferfönstret och på tränarbänken.