Team of the week #22

Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.

Liverpool - Swansea 2-3Middlesbrough - West Ham 1-3Stoke - Man United 1-1WBA - Sunderland 2-0Bournemouth - Watford 2-2Crystal Palace - Everton 0-1Man City - Tottenham 2-2Southampton - Leicester 3-0Arsenal - Burnley 2-1Chelsea - Hull 2-0Stod för ett par riktigt bra räddningar hemma på Stamford Bridge. Höll välförtjänt nollan när Hull kom på besök.En personlig favorit. Ger alltid 100 procent för sitt lag. Blev matchhjälte på Selhurst Park när han stänkte in 1-0 efter pass from Tom Davies.Den nordirländska mittbacken är underskattad. En av WBA:s nyckelspelare och har varit det länge. Sunderland lyckades inte hitta nätet på Hawthorns.Vilka kliv han tagit den här säsongen. Utvecklats mycket under Antonio Conte - som hela Chelsea gjort. Vägvisare mot Hull i helgen.Offensiv kraft och löpstark spelare som firade triumfer mot Man United. Fin prestation på ledningsmålet och blev sånär matchvinnare på Britannia.Magiskt bra i vissa stunder. Känslig vänsterfot och kreatör som hade en lyckad dag på jobbet mot Leicester. Stenhård straff.Kanske inte fått de största rubrikerna den här säsongen men kenyanen förtjänar lyftas fram. Oerhört nyttig för Pochs Spurs.Ett nyförvärv som tog för sig i helgen. Nyttig bollvinnare och spelfördelare. Gjorde mycket rätt när Swansea skrällvann.Målskytt när The Gunners avgjorde i grevens tid hemma mot Burnley. Ovärderlig för Arsene Wengers manskap just nu.Kung på Anfield när svanarna tog en välbehövlig seger borta mot Liverpool. Fortsätter Llorente i samma stil kan walesarna fixa nytt kontrakt.Har verkligen hittat målformen efter konststycket mot Crystal Palace. Två nya mål på kontot när Hammers vann på Riverside.Hämtades in från Bayern München och kan bli den som håller Swansea kvar. Helgens 3-2-viktoria mot Liverpool var imponerande.*** *** ***