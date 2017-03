Team of the week #26

Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.



Resultat omgång 26

Arsenal - Southampton och Manchester United - Manchester City uppskjutna på grund av cupfinalen.





Formation 4-3-3:

Chelsea - Swansea 3-1Everton - Sunderland 2-0W Bromwich - Bournemouth 2-1Crystal P - Middlesbrough 1-0Hull - Burnley 1-1Watford - West Ham 1-1Tottenham - Stoke 4-0Leicester - Liverpool 3-1***************Helt plötsligt taggad och duktig precis som resten av laget.Assist till Evertons första mål och ännu en kanoninsats längs högerkanten.500:e ligamatchen och bättre än någonsin vid 37 års ålder. Tog tillvara på Borucs misstag och satte säsongens sjätte mål, ett mål som gav tre poäng hemma mot körsbären från sydkusten.Imponerade i Palacedebuten. Kanske kan göra skillnaden i ligans mest virriga försvar?Sjukt skeptisk till att van Aanholt ska vara en som styr upp ett försvar. Men offensivt verkar han kunna bidra en hel del. Satte matchavgörande i bottenmötet mot Boro.Man of the match när Chelsea fäktade bort tappert kämpande svanar.En personlig favorit som kommer att trivas ypperligt jämte Morgan Schneiderlein. Everton blir livsfarliga sista tredjedelen av säsongen.När Eriksen är bra är Tottenham bra, det är sedan gammalt. Låg bakom det mesta när Tottenham körde över Stoke och stod för två assist.I Viasatstudion efter matchen: Vart var den här killen förra säsongen? MagiskUppe i delad ledning i skytteligan efter 45 minuter där han smällde in hattrick och spelade fram till fjärde. Ändå har han missat fem matcher den här säsongen! One season wonder, they said.Chelsea hade givetvis inte varit lika bra i ligan om de också hade haft spel ute i Europa. Men när alla spelare är såhär heta, så undrar man vad Pedro, Hazard &co hade kunnat göra i Champions League den här säsongen.Efter det försmädliga uttåget mot Gent så hade det mycket väl kunnat bli en negativ reaktion mot Stoke. Men Tottenham satte gaspedalen i botten och hade lägen nog så att 6-0 inte hade varit ett konstigt resultat redan efter 45 minuter.