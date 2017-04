Team of the week #30

Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.

Resultat omgång 30

Liverpool - Everton 3-1

Man United - WBA 0-0

Hull - West Ham 2-1

Burnley - Tottenham 0-2

Watford - Sunderland 1-0

Chelsea - Crystal Palace 1-2

Leicester - Stoke 2-0

Southampton - Bournemouth 0-0

Swansea - Middlesbrough 0-0

Arsenal - Man City 2-2







Formation 4-4-2



MV: Wayne Hennessey - Crystal Palace (1)

Walesaren var i strålande form mot Chelsea på Stamford Bridge. Stod pall för stjärnornas avslut och gjorde mycket rätt när Palace tog omgångens tyngsta seger.



HB: Danny Simpson - Leicester (1)

Offensiv back som likt Leicester kör över det mesta nuförtiden. Låg bakom rävarnas båda mål i helgen med sina två framspelningar. Plus i kanten när även nollan hölls.



MB: Jonny Evans - WBA (2)

Nordirländaren Evans höll försvarslinjen kompakt mot sina gamla lagkamrater i helgen. WBA gick in för ett kryss på Old Trafford och det lyckades man med. Job done!



MB: Andrea Ranocchia - Hull (2)

Förstärkningen från Inter gillar inte klimatet i nordöstra England men gör trots det solida insatser vecka ut och in. Matchvinnare i helgen och kanske håller kvar Tigers.



VB: Mamadou Sakho - Crystal Palace (4)

Det går inte att förneka Sakhos betydelse för detta lag. Sedan han kom till klubben har Palace lyft sig och ser nu ut att hålla sig kvar. Enorm krigarinsats mot Chelsea.



HM: Sadio Mané - Liverpool (4)

Säger det igen - en av ligans allra trevligaste spelare att kolla på. Hal som en ål och irrationell som få. En mardröm för många försvar. Derbymagi på Anfield.



CM: Wilfred Ndidi - Leicester (1)

Saknaden av Kanté har varit stor - nu kan ersättaren vara hittad. Bara 20 år men växer för varje match. Stora defensiva kvaliteteter med ett tungt skott.



CM: Eric Dier - Tottenham (1)

Mångsidig spelare med ett stort lugn och fightingspirit som främsta vapen. Tog ansvar mot Burnley och ledde vägen. Framtiden är ljus för Spurs och England.



VM: Philippe Coutinho - Liverpool (5)

När han kommer rättvänd är brassen obehagligt farlig. Kanske ligans känsligaste högerfot. Visade upp den i precis rätt tillfälle. 1+1 mot Everton är MVG.



HF: Jamie Vardy - Leicester (2)

Varit involverad i mycket på slutet. Kliver fram för Leicester och kliver fram för landslaget. En klassisk anfallare som inte kan sluta göra mål. Pure class.



VF: Christian Benteke - Crystal Palace (1)

Belgaren har vaknat och ser sådär vass ut som han gjorde i Aston Villa. Iskallt mål fram till 2-1. Bara en världsstjärna gör så. Sådana finns visst i Palace.



Coach: Craig Shakespeare - Leicester (2)

Den första brittiska tränaren att vinna fyra PL-matcher i rad. Någonting rätt måste han göra. Eller är The Foxes ett självspelande piano? Läser Ranieris manual från ifjol?



*** *** ***



(Siffran inom parentes avser antaltet tillfällen spelaren/tränaren blivit uttagen)

0 KOMMENTARER 193 VISNINGAR FREDRIK WIBERG

fredrik.wiberg@svenskafans.com

På Twitter: @Fredde21

2017-04-03 23:30:00 fredrik.wiberg@svenskafans.com

Fler artiklar om England

England

2017-04-03 23:30:00

England

2017-03-31 13:30:00

England

2017-03-30 10:00:00

England

2017-03-29 19:00:00

England

2017-03-27 10:50:00

England

2017-03-26 21:19:31

England

2017-03-25 07:00:00

England

2017-03-24 17:40:00

England

2017-03-23 22:20:00

England

2017-03-23 15:40:00

Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.En podcast om engelsk fotboll med Fredrik Wiberg, Per Malmqvist Stolt och Henrik Persson.Tror du att du kan mycket om Premier League? Då är det dags att bevisa det!Varje onsdag skriver Fredrik Wiberg om Englands andraliga.SvenskaFans är på plats i London för att bevaka Englands resa mot VM 2018.Englands bekväma segling mot Ryssland nästa sommar fortsatte idag med en problemfri seger hemma mot Litauen. En återkallad gammal räv fick jubilera och göra mål efter nästan fyra år utanför landslaget.The Three Lions går upp mot det baltiska laget på söndagskvällen.Förbundskapten Gareth Southgate har tagit ut sin engelska landslagstrupp.En podcast om engelsk fotboll med Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt.Kan Gareth Southgates nya idéer bli vägvinnande för The Three Lions?