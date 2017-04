Team of the week #31

England-redaktionen plockar ut helgens bästa spelare från Premier League.



Resultat omgång 31:

Burnley - Stoke 1-0

Leicester - Sunderland 2-0

Watford - W Bromwich 2-0

Man United - Everton 1-1

Arsenal - West Ham 3-0

Southampton - Crystal P 3-1

Swansea - Tottenham 1-3

Hull - Middlesbrough 4-2

Chelsea - Man City 2-1

Liverpool - Bournemouth 2-2







Formation: 4-1-4-1



Målvakt:

Joel Robles, Everton (1)

Några riktigt fina räddningar när Everton var väldigt nära en fin skalp på Old Trafford.

Försvarare:



Mason Holgate, Everton (1)

20-årige Holgate stod upp väldigt bra mot United. Barnsleyprodukten ser allt mer mogen ut i sitt spel.



Phil Jagielka, Everton (1)

Var på väg bort ett tag men har fått chansen igen och tagit den. Så nära matchvinnare.



Harry Maguire, Hull (1)

Tillfällig kapten och vilken ledare sen! Målskytt och tyvärr skadad. Silva håller andan.



Jose Holebas, Watford (2)

Får mycket beröm för sin insats mot WBA. 7.7 i betyg hos whoscored.

Mittfältare:



Mousa Dembele, Tottenham (3)

Får fotboll att se så enkelt ut. Skulle kunna spela ensam på ett mittfält och ändå alltid vinna bollen.



Mesut Özil, Arsenal (3)

Han lever! Ett fint mål och ett ass mot hopplösa West Ham. Nu en desperat jakt för Arsenal att komma topp fyra.



Eden Hazard, Chelsea (8)

Har höjt sig fem nivåer under Antonio Conte och verkar trivas med livet i Chelsea mitt i alla rykten om Madrid.



Dele Alli, Tottenham (5)

Supertalangen har nu 15 mål den här säsongen. Kvitteringen sjösatte vändningen som fullbordades med ett assist från Alli till 3-1 målet.



Nathan Redmond, Southampton (2)

Kvitterade mot Palace och låg bakom ett ytterligare mål.

Anfallare:



Vincent Janssen, Tottenham (1)

Kom in i andra halvlek och förändrade matchbilden för Tottenham. Klackade dessutom fram det matchavgörande målet.



Coach:

Marco Silva, Hull (3)

2017-04-06 22:27:26

