Team of the week #32

Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.

Resultat omgång 32

Formation 3-4-3

Tottenham - Watford 4-0West Ham - Swansea 1-0Middlesbrough - Burnley 0-0Man City - Hull City 3-1Stoke - Liverpool 1-2WBA - Southampton 0-1Bournemouth - Chelsea 1-3Sunderland - Man United 0-3Everton - Leicester 4-2Crystal Palace - Arsenal 3-0Landslagsmålvakten hade en bra dag på The Hawthorns. Motade flera skott från WBA och var rena väggen i målet. Tung, kompromisslös och stor räckvidd.Everton börjar stabiliseras nu. "Jags" har klivit fram och visat upp vilken ledare han är. Bra mot Man United och ännu bättre mot Leicester. Stark i luftrummet.Vilken utveckling fransmannen fått i Palace. Om Londonlaget klarar nytt kontrakt är det mycket Sakhos förtjänst. Raderade ut Arsenals världsstjärnor i måndags.Sunderland borta ska givetvis innebära tre pinnar och det tog United samt höll nollan. Bailly var solid och visade vem som bestämde på Stadium of Light.Det finns offensiv kraft i The Eagles och den visade man upp mot Arsenal. Zaha är oberäknelig och krönte stora framgångar längs sint kant. Två assists i segern.Potentialen är stor i holländaren. Har inte fått de största rubrikerna under säsongen men i helgen stämde det. Sänkte svårslagna WBA med en riktig häxpipa.Underbar spelare att spana in. Lirar fotboll på ett uppfinningsrikt och spännande sätt. Har allt, speluppfattningen, tekniken och avslutsförmågan. The sky is the limit.Antonio Contes manskap är en välsmord maskin för tillfället. Hazard har prickat formen som kommer ge Chelsea titeln. Vass insats i helgen borta mot Bournemouth.Aldrig förstått brittens storhet. Men mot Arsenal sprattlade han till. Visade vägen med 1-0-målet och låg sedan bakom straffen till 3-0. Matchens lirare enligt BBC.Att göra mål är belgarens signum. Kraftfull, snabb och svårfångad. Två nya mot Leicester innebär skytteligaledning med 23 totalt. Och som han är värd det!Sydkoreanen var bäst på planen när Spurs lekande lätt spelade ut Watford. Son avslutar med stil och beslutsamhet. Teknisk, snabb och direkt i sin spelstil.Tar emot att ge Dudley-sonen detta. Men han har lyft Palace ur askan och insatsen i måndags går inte att blunda för. Lyckas alltid hålla sin lag kvar, en speciell egenskap.*** *** ***(Siffran inom parentes avser antalet tillfällen spelaren/tränaren blivit uttagen)