Harry Kane avslutade säsongen med sju mål på två matcher och blev återigen skyttekung.

Team of the Year - Anfallare I: "Mer självklar i rollen som stjärna"

Vår summering av Premier League har nått fram till anfallarna. I omröstningen var det ingen diskussion om vilken anfallare som var nummer ett i SvenskaFans Team of the Year.

Bror Hemming om Kanes monstruösa säsong.



Det känns ju lite sorgligt att en sån här säsong inte ger någon titel för Tottenham, då Harry Kane har en busterliknande säsong med 29 mål på 30 matcher och kommer tillbaka efter två skador och levererar i nästan varje match. Vad har han förbättrat i sitt spel till den här säsongen?

- Harry Kane har framförallt blivit ännu mer självklar i rollen som stjärna. Han är bra på allt som är viktigt, han ser den rakaste vägen till målet, och nu ser man att han själv har fattat hur stor skillnad han är på planen för att göra. Att Tottenham inte vann någon titel kan vara sorgligt. Men det behöver inte vara så. Det här ska bara vara början, och om det verkligen bara är början, då är det allt annat än sorgligt.



Det är ju en jäkla avvägning det där hur man ska se på en anfallare. Instinkten säger ju skjut och många skott som han tar sitter ju uppenbarligen. Men visst kan han fortfarande bli mycket mer osjälvisk ibland? Det känns som att han har ett jäkla tunnelseende många matcher.

- Det är klart att han kan bli mer osjälvisk. Men det gör honom inte till en bättre spelare. Kane är bättre än andra på att avsluta, så redan där är det fördel Kane mot alla andra, och är då bollen vid Kanes fötter står det mellan att avgöra själv eller riskera en passning som kanske går hem till en medspelare som inte är lika distinkt. Visst, med





Vad gör Levy om någon försöker köpa Kane och Alli? Ser dem som avbetalningar på nya arenan?



Vad händer med Harry Kane och Daniel Levy ifall Manchester United bjuder 100 miljoner pund och tredubblar hans lön?

- Vem vet. Det går att köpa Tottenhams spelare men det kommer alltid att kosta. 100 miljoner pund? Vill nån betala det är nog priset 175 miljoner pund. Och då säljer Levy för 190 miljoner pund.





Tottenhams facit på Wembley gör att nedflyttning känns mer logiskt än toppstrid nästa år.



Hur är känslan annars inför den kommande säsongen med 38 bortamatcher? Det är ju bara att titta på er historik där och hur ex.vis det gick för West Ham när man ska spela 19 matcher på en rätt främmande arena.

- Det känns inte bra med Wembley. Men ska det ske så ska det väl ske nu. Ska det ske nångång så är det nästa säsong.



Avslutningsvis: Beskriv din drömsommar gällande Tottenham Hotspur.

- Fortsatt lugn. Ett par spelare in, visst, och några ut för det är så det fungerar. Men allt ska andas kontroll. Harmoni. Mer av just det som gör det här laget till en titelutmanare.

1 KOMMENTARER 307 VISNINGAR 1 KOMMENTARER307 VISNINGAR HENRIK ÖRTENVIK

2017-06-09 10:00:00

