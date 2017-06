Team of the Year - Anfallare II: "Han kan förbättra rätt mycket"

Så var det dags att presentera anfallare nummer två som kompletterar SvenskaFans Team of the Year för säsongen 2016/17.



"It would have been easy for him to stay on the bench at Chelsea, pick up a big pay packet and collect an occasional medal for being on the fringes of the squad. But the only way any young player is going to learn and improve is through regular football. No amount of hard work on the training ground can ever replicate the challenge of testing yourself against the best defenders in the country in a competitive match. You have to give him a lot of credit for that and his attitude confirms my belief that he is heading right to the top."hyllarfick se en målexplosion från Romelu Lukakus sida under belgarens fjärde säsong i klubben. Nu väntar en oviss sommar där Lukaku signalerat att han gärna testar sig själv på den högsta nivån.Belgarens målskytte lossnade under Ronald Koemans styre.- Nja, tror mer det handlar om att vi har ett stabilare lagbygge som stöttar upp. Under Roberto Martinez tid låg det så oerhört mycket fokus på att Ross Barkley och Romelu Lukaku skulle finna varandra. Ronald Koeman bygger lag på ett annat sätt.- Han kan förbättra rätt mycket, men är unik på så sätt att han är en pålitlig målskytt sett över tid. Hans target-spel lämnar dock en del att önska. Blir lite klumpig ibland, vilket tar udden av anfall som startar med fart. Den stora oron handlar dock om att han sällan gör mål i viktiga, större matcher. Rättvänd och full fart framåt mot mål, då är han oslagbar.- Han lämnar. Det råder det ingen tvekan om. Det är också det han vill. Något han talar rätt öppet om. Tyvärr.- Det snurrar rykten mest hela tiden. Steve Walsh och Ronald Koeman har också öppet gått ut med att det är detta transferfönster som gäller för att skapa en trupp som är redo att utmana för en Champions League -plats. Sedan om de lyckas på en allt mer svårmanövrerad marknad, det återstår att se. Pengar finns, men det är inte det som är problemet. Så länge du inte är i Champions League saknas lyskraften hos de riktigt stora spelarna och då måste du vara lite smartare i dina köp, något Steve Walsh är värvad för att vara.Att ersätta Lukaku har alltid varit en fråga om när, så där handlar det nog om en plan A, som sannolikt innebär ett par starka anfallare, då Lukaku kommer inbringa en del deg till klubben. I Barkleys fall handlar det mer om varför han inte skriver på kontraktet, för då bör han säljas rätt snart innan värdet sjunker än mer ju närmare nuvarande kontrakts slut vi kommer.Ademola Lookman gör stor succé i Englands U 20-lag.- Gärna en ny målvakt. Ser också att vi behöver ett par tillskott i backlinjen. Hoppas trion Tom Davies, Idrissa Gana Gueye och Morgan Schneiderlin kan fortsätta att utvecklas tillsammans och så är jag rätt nyfiken på om Ademola Lookman kan bli en startspelare. Han gör just nu stor succé i U20 EM. England har nått sin första stora final sedan A-landslaget vann VM 1966 och i laget finns fem Everton-spelare, varav fyra är tongivande. Och då är ändå killar som Mason Holgate och Tom Davies inte med. Så det kan nog bli ytterligare något genombrott från ungdomsleden nästa säsong.2016: Harry Kane 2015: Harry Kane 2014: Luis Suarez 2013: Luis Suarez 2012: Robin van Persie 2011: Carlos Tevez 2010: Didier Drogba 2009: Nicolas Anelka 2008: Fernando Torres 2007: Didier Drogba