Team of the Year - Mittfältare I "Lika delar genialitet och idioti"

Idag fortsätter vi presentationen av det lag som Premier League-redaktionerna har utsett till säsongens lag i Premier League. Det har blivit dags att presentera den första mittfältaren.

"“There are some very promising young English midfield players - and there is no doubt he is very special. He is very talented, very technical. I can understand why The Tottenham fans are hoping he is the next Paul Gascoigne. For me, Gascoigne was an inspiration when I was developing, one of the best midfield players I have ever seen. It is important not to put pressure on Dele with these comparisons - but I can see why fans are excited.”hyllar50-miljonersfyndet Dele Alli växlade upp och fortsatte sin imponerande utvecklingskurva i Tottenham med 18 ligamål och över 20 mål totalt.svarar på frågor om den spännande talangen.- Ja du, vad har han inte förbättrat egentligen? Dele har, efter en tung inledning på säsongen, växlat upp ännu ett snäpp och är numer en fullblodig stjärna i både Tottenham och ligan. Huvudrollsinnehavaren själv pratade nyss om hur han var tvungen att omvärdera och välja sina offensiva löpningar bättre i och med att motståndarna var bättre inlästa på hans rörelsemönster – så jag väljer väl det då. Hans medvetenhet på planen. En annan sak som bör nämnas är att han överlag är mer involverad i spelet, främst i sista tredjedelen. I fjol utgick han ju en del från ”sittande” mittfältet och kryddade med löpningar, nu känns han mer som en kreatör generellt.- Det är inte en fråga huruvida han någon dag kommer lämna, utan när han lämnar. Jag ser Dele som den enda (?) i dagens trupp som reellt intresserar ett Real Madrid eller ett Bayern München. Kane må vara målkung och Christian Eriksen dirigenten, men Dele har det där lilla extra. Svårt att sätta fingret på vad det är för något, men han har det. Han själv pratar ju varmt om klubben, Pochettino, och vikten av att hålla samman - vilket är lovande, men även om Spurs fortsätter växa i kostymen så kommer Dele en dag växa ur den.- Wenger bör ta ett kort ur Pochettinos spelbok och sluta vara så fixerad vid Tottenham är min spontana reaktion. Men tyvärr har han väl rätt i sak. Spurs kommer inte hala fram Unitedstålar förrän nya arenan står klar, och jag är helt bekväm med det. Det finns något i hela modellen som tilltalar mig. Att vara toppklubben som inte gör som alla andra och lyckas bra, även i den mest pengadopade liga som finns. Men självfallet kommer det samtidigt begränsa klubbens möjligheter att etablera sig som en titelaspirant. Eftersom det tydligen inte räcker med två raka säsonger där man är det enda laget som ens utmanade mästarna. Kanske är resten av topp 6 som ska göra som Spurs i stället?- Well, till att börja med så valde ju Pochettino att rotera friskt i Champions League vilket man inte hade truppbredden för att göra helt enkelt. Ger inte mycket för teorierna om att Wembley på något sätt skulle vara ett spöke för spelarna, men klart planstorleken påverkar. Om det är något vi lärt oss om Spurs de senaste åren så är det ju att planstorlek är väldigt, väldigt viktigt. Eftersom ironi gör sig sådär i text så kan jag ju förtydliga att jag var ironisk, men samtidigt finns det en viss sanning i det. Spurs trivs inte på Wembley, men jag är övertygad om att Pochettino löser det. Precis som han löst allting annat förutom en trofé. Varför inte fixa båda på samma gång nästa år?- Doppiettan mot Chelsea , givetvis. Men också hans idiotröda mot Gent. Det är nämligen det som är Dele Alli: lika delar genialitet och idioti, och det är därför jag älskar honom./Nils Wilénius