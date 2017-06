70 procent av jorden täcks av vatten, resten av N'golo Kanté.

Team of the Year - Mittfältare II "Komplett och outtröttlig!"

Premier League-redaktionerna har röstat fram sitt Team of the Year. Idag presenterar vi mittfältare nummer två, vars kometkarriär tagit ligan med storm.

Dele Alli var N'Golo Kanté en given pjäs i de flestas lag. Fransmannen fortsatte sin kometkarriär och ledde ännu ett lag till en övertygande Gabriel Zetterström är lyrisk i sin hyllning av Kanté:



Fransmannen var kanske ligans bästa mittfältare förra säsongen och han verkar sömlöst ha klarat av övergången till en ny tränare och nya lagkamrater. Beskriv hans impact i Chelsea. Vad har han gett er som ni saknat?

- N’Golo Kanté är, som en av mina kollegor i redaktionen så väl formulerade det, den perfekta kombinationen av Claude Makélélé och Michael Essien, två spelartyper vi saknat de senaste åren. Kanté är skicklig offensivt såväl som defensivt men hans största impact är förmågan att vara på plats överallt, hela tiden. Ni vet väl att 70 procent av jordens yta är täckt av vatten - resten täcks av N’Golo Kanté.



För de som inte sett honom spela så mycket: beskriv hans spel och likna honom vid någon historisk fotbollsspelare.

- Årets spelare i Premier League! En komplett, outtröttlig, maskin som är såväl mittfältsterrier och kamphund som städgumma. Liknelsen med Makélélé och Essien känns rätt, även om jag skulle hålla Kanté som en ännu vassare fotbollsspelare.



Har han några brister som han kan bli bättre på? Han känns ju exempelvis inte särskilt vass offensiv? Kan han bli en mer utpräglad box-to-box spelare?

- Klart att det finns bättre offensiva spelare än Kanté, samtidigt har vi offensiv kraft i överflöd - han behöver inte bli bäst i världen på varenda position. Jag är glad att en defensiv mittfältare kunde få priset som ligans bäste spelare, normalt sett brukar sådana utmärkelser tillfalla spelare högre upp i planen. Kanske Kantés spelstil inte måste förändras allt för mycket? Box-to-box-spelare skulle jag vilja kalla honom redan nu.





Fábregas har fått oförtjänt lite speltid, enligt Zetterström.



Hur ser du på Chelseas mittfält inför nästa säsong när ni får en till front att slåss på?

- I år har vår trupp nästan varit för stor, men till nästa säsong då Europaspelet kommer bli en hög prioritet är jag orolig att truppen kommer vara för liten. Det är dock av yttersta vikt att Cesc Fàbregas, som jag personligen håller före Matic, övertygas att stanna i klubben. Han har i år fått oförtjänt lite speltid och har ett register som få spelare i ligan. Nathaniel Chalobah är ett intressant framtidsnamn, liksom Vitesse-utlånade





Har tåget gått vad gäller Loftus-Cheek?



Avslutningsvis: Inför säsongen nämnde ni att ni ville se mer av Ruben Loftus-Cheek, men han har inte fått många framträdanden den här säsongen. Vad händer med honom?

- Chelseafansen suktar efter en egen produkt som kan slå sig in, vi behöver det mer än någonsin nu när



Precis somvaren given pjäs i de flestas lag. Fransmannen fortsatte sin kometkarriär och ledde ännu ett lag till en övertygande Premier League -titel.är lyrisk i sin hyllning av Kanté:- N’Golo Kanté är, som en av mina kollegor i redaktionen så väl formulerade det, den perfekta kombinationen av Claude Makélélé och Michael Essien, två spelartyper vi saknat de senaste åren. Kanté är skicklig offensivt såväl som defensivt men hans största impact är förmågan att vara på plats överallt, hela tiden. Ni vet väl att 70 procent av jordens yta är täckt av vatten - resten täcks av N’Golo Kanté.- Årets spelare i Premier League! En komplett, outtröttlig, maskin som är såväl mittfältsterrier och kamphund som städgumma. Liknelsen med Makélélé och Essien känns rätt, även om jag skulle hålla Kanté som en ännu vassare fotbollsspelare.- Klart att det finns bättre offensiva spelare än Kanté, samtidigt har vi offensiv kraft i överflöd - han behöver inte bli bäst i världen på varenda position. Jag är glad att en defensiv mittfältare kunde få priset som ligans bäste spelare, normalt sett brukar sådana utmärkelser tillfalla spelare högre upp i planen. Kanske Kantés spelstil inte måste förändras allt för mycket? Box-to-box-spelare skulle jag vilja kalla honom redan nu.Fábregas har fått oförtjänt lite speltid, enligt Zetterström.- I år har vår trupp nästan varit för stor, men till nästa säsong då Europaspelet kommer bli en hög prioritet är jag orolig att truppen kommer vara för liten. Det är dock av yttersta vikt att Cesc Fàbregas, som jag personligen håller före Matic, övertygas att stanna i klubben. Han har i år fått oförtjänt lite speltid och har ett register som få spelare i ligan. Nathaniel Chalobah är ett intressant framtidsnamn, liksom Vitesse-utlånade Lewis Baker . Av de offensiva krafterna måste Eden Hazard vara kvar till varje pris, liksom Willian. Brassen har hamnat i en liknande situation som Fàbregas, och Conte måste ge honom chansen i viktigare slag än de inhemska cuperna.Har tåget gått vad gäller Loftus-Cheek?- Chelseafansen suktar efter en egen produkt som kan slå sig in, vi behöver det mer än någonsin nu när John Terry lämnar. Personligen tror jag inte Loftus-Cheek kommer bli vår näste fanbärare. Det var lite sista chansen i år, och visst att han inte fick chansen speciellt ofta men när han väl spelade var han lite feg och inte speciellt övertygande. I januari fyllde han 21. Det finns dussintals jämnåriga som redan nu tagit den europeiska fotbollen med storm, RLC har bara 22 seniormatcher i bagaget. Känslan är tyvärr att tåget har gått.

0 KOMMENTARER 41 VISNINGAR 0 KOMMENTARER41 VISNINGAR HENRIK ÖRTENVIK

2017-06-06 11:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om England

England

2017-06-06 11:30:00

England

2017-06-05 13:00:00

England

2017-06-02 15:00:00

England

2017-06-02 12:00:00

England

2017-06-02 10:00:00

England

2017-06-01 16:00:00

England

2017-06-01 12:00:00

England

2017-06-01 10:45:00

England

2017-05-31 16:00:00

England

2017-05-31 14:45:00

ANNONS:

Premier League-redaktionerna har röstat fram sitt Team of the Year. Idag presenterar vi mittfältare nummer två, vars kometkarriär tagit ligan med storm.Idag fortsätter vi presentationen av det lag som Premier League-redaktionerna har utsett till säsongens lag i Premier League. Det har blivit dags att presentera den första mittfältaren.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Det har blivit dags att presentera den back som fått fjärde mest röster och som därmed kompletterar den backlinje som hittills består av Toby Alderweireld, David Luiz och César Azpilicueta.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Premier League-redaktionerna har valt ut sitt Team of the Year för säsongen 2016/17. Idag presenterar vi den försvarare som fick tredje flest röster.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Idag presenterar vi den back som fått näst flest röster när Premier League-redaktionerna fått välja sitt Team of the Year för säsongen 2016/2017.