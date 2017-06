Team of the Year - Mittfältare III: "Glädjen är viktig"

Efter Dele Alli och N'Golo Kanté är det dags att presentera SvenskaFans Team of the Years tredje mittfältare, som precis som sina mittfältskollegors fanns streckad i nästan varje redaktions lag.

"He's the best player in the league for me at the moment. The composure, the ability there to take it round him, he's just playing with ease and confidence at the minute. For me there's a new maturity about him this year. Not just on the pitch, but off the pitch. He's doing more interviews, he's speaking English. These things are important for me."hyllar sin forne lagkamrat,Idag är det Chelsea redaktionens nytillskottsom får ställas till svars för hur ligans bästa spelare blev värdelös och sen plötsligt en av de bästa återigen.- Tror allt handlar om självförtroende. Det är människor det handlar om. Även om man tillhör värdens bästa spelare så kan en period där inget funkar göra att man börjar tvivla på sig själv. Därefter blir det lätt en nedåtgående spiral.- Givetvis har alla extremt välbetalda spelare ett stort ansvar gentemot sin arbetsgivare och sina fans. Men det är lite samma svar som i första frågan. Dessutom är glädjen viktig. Man kan inte bara bestämma att man ska vara glad. Där tror jag managern är viktig. Förra säsongen fick jag känslan av att Mourinho skapade en dålig stämning i hela truppen med sitt lynniga humör. Man är ju dessutom beroende av att lagkamraterna spelar bra. Det är svårt att glänsa på egen hand.Under Antonio Conte har Eden Hazard fått en friare roll.- Under Conte har han en friare roll med mindre defensivt ansvar, vilket gör att han kan lägga mer kraft i offensiven.- Jag tror att han genuint trivs med sin situation i klubben nu och tror absolut att han vill vara kvar i klubben. Men man vet aldrig när andra klubbar börjar vifta med allt fetare sedelbuntar- Favoritminnet är helt klart hans solomål mot Arsenal i våras. Absolut i klass med Maradonas mot England i VM-86